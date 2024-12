Appel à projet de numéro pour la revue L'Âge d’or

L’Âge d’or, revue de l’équipe interne EMHIS du laboratoire LISAA de l’Université Gustave Eiffel, lance un appel à projet de numéro pour une parution à partir de 2026. La revue étudie l’image au sens large, en Espagne et en Amérique latine, du Moyen Âge à nos jours. Les articles y sont publiés en français ou en espagnol.

Le numéro présentera un nombre minimum de six articles et répondra à la politique éditoriale de la revue disponible sur son site web. Chaque article ne comptera pas moins de 30 000 signes. Les coordinateurs sont responsables de la collecte des propositions d’article et s’engagent à en faire une évaluation. Une fois la proposition acceptée, les coordinateurs fourniront la première version du dossier selon un calendrier fixé avec la revue.

Le site de la revue, où sont disponibles les informations destinées aux auteurs ainsi que les détails sur les comités de rédaction et scientifique, est accessible via ce lien : https://journals.openedition.org/agedor/

Modalités de contribution

Les propositions de publication devront comprendre les éléments suivant :

- noms et prénoms des coordinateurs ;

- leurs adresses e-mail ;

- leurs affiliations institutionnelles ;

- une présentation biographique des coordinateurs de cinq lignes environ ;

- un argumentaire d’environ 500 mots accompagné de références bibliographiques.

Les propositions, dans un fichier pdf unique, sont à soumettre à agedor@listes.univ-eiffel.fr

—

Presentación

L’Âge d’or, revista del equipo interno EMHIS del laboratorio LISAA de la Universidad Gustave Eiffel, lanza una convocatoria para proyectos de número con vistas a una publicación a partir de 2026. La revista estudia la imagen en un sentido amplio, en España y América Latina, desde la Edad Media hasta la actualidad. Los artículos se publican en francés o en español.

El número contará con un mínimo de seis artículos y deberá ajustarse a la política editorial de la revista, disponible en su sitio web. Cada artículo deberá tener al menos 30,000 caracteres. Los coordinadores serán responsables de recopilar las propuestas de artículos y se comprometen a evaluarlas. Una vez aceptada la propuesta, los coordinadores entregarán la primera versión del dossier según el calendario acordado con la revista.

El sitio de la revista, donde están disponibles las informaciones para los autores, así como los detalles sobre los comités editorial y científico, puede consultarse en el siguiente enlace: https://journals.openedition.org/agedor/

Modalidades de contribución

Las propuestas de publicación deberán incluir los siguientes elementos:

- nombres y apellidos de los coordinadores;

- sus direcciones de correo electrónico;

- sus afiliaciones institucionales;

- una presentación biográfica de los coordinadores de unas cinco líneas;

- un argumentario de unas 500 palabras acompañado de referencias bibliográficas.

Las propuestas, en un único archivo PDF, deberán enviarse a: agedor@listes.univ-eiffel.fr