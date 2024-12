Mythes et illustration animé. XIXe séminaire du TIGRE, animé par Évanghélia Stead (Guyancourt & en ligne)

Comment lit-on les mythes à travers les textes qui les formulent et l'ample iconographie qui les porte ?

Ce séminaire aborde le vaste domaine des mythes, gréco-latins, bibliques, et d’ailleurs, et leurs métamorphoses à partir d'une large palette d'images fixes et mouvantes (estampes, tableaux et reproductions d’œuvres d’art, livres, journaux, revues, périodiques de large et moyenne circulation, jusqu’au spectacle et le cinéma, mais aussi l'architecture, les fresques, la statuaire, etc.).

Le séminaire fait appel à des chercheurs extérieurs sur invitation et initie les étudiants à l’interdisciplinarité. Il associe la littérature comparée à l’histoire de l’art, l’histoire du livre, les études sur les périodiques, les études de réception, la médiologie et la sémiologie de l’image.

Il abordera :

A) la circulation des motifs iconographiques et l’interaction des textes et des langues autour de grands mythes littéraires;

B) la circulation des textes et des images dans d’autres formes culturelles (arts du spectacle, affiches, publicité, etc.);

C) la circulation des mythes dans d’autres formes médiatiques (cinéma, radio, internet) ainsi que des objets qui marquent l'histoire culturelle.

Huit séances de 3h, le vendredi après-midi à l'UVSQ, 16h-19h, salle 316, aux dates ci-dessous. Pour des raisons de calendrier et de distance, certains chercheurs invités interviendront par écran interposé mais les séances auront lieu en présentiel pour les étudiants du M1 (assiduité indispensable) et ceux qui suivent le séminaire de près ; en parallèle, séances hybrides pour ceux qui ne peuvent se déplacer.

1. 31 janvier 2025. Séance d'introduction.

Anne-Angèle Fuchs, Lire des mythes : un parcours épique sur les traces de Jean-Louis Durand

Évanghélia Stead, Les mythes entre textes et images

2. 14 février 2025. Livre et Iconothèque. De la circulation aux images fantômes.

Anne Reverseau et Jessica Desclaux, « Autour du livre collectif Iconothèques. Collecte, stockage et transmission d’images chez les écrivains et les artistes (PUR, 2024) »

3. 7 mars 2025. Changer de peau.

Christine Ott, Michelange change de peau

Stéphane Dumas, Les peaux créatrices : la peau du satyre musicien Marsyas dans les arts visuels

4. 14 mars 2025. Prométhée et Pygmalion.

Marco Maggi, Prométhée : mythe et intermédialité

Anne Geisler, Recréer les mythes par le recours à la coalescence : l’exemple de Pygmalion dans la littérature du XIXe siècle

5. 21 mars 2025. mythes fin-de-siècle.

Alexia Kalantzis, La Béatrice de la Vita Nuova ou la construction d’un mythe fin-de-siècle

Xavier Giudicelli, Alastair : mythes fin-de-siècle et mythe de soi

6. 28 mars 2025. Appropriations et résistances chrétiennes

Anne-Elisabeth Spica, Appropriations chrétiennes de la mythologie grecque et latine en texte et en images, XVIe-XVIIe siècles

Isabelle Saint-Martin, Circulation des motifs chrétiens dans l’univers visuel contemporain

7. 4 avril 2025. Perspectives contemporaines des devenirs mythiques en recherche-création

Cassandre Martigny et Manon Berthier, Retracer les devenirs féministes de figures mythiques : le dialogue fécond entre recherche et création

Jeunes diplômés de l'École Émile Cohl en film d'animation, Créations filmiques et inspiration mythique

8. 11 avril 2025. Utopies et dystopies.

Andrea Baldan, Le mythe du pays de Cocagne: variations, intermédialité et tradition

Clément Dessy et Valérie Stiénon, Les univers visuels de la dystopie : retour sur un genre transmédial (France, 1840-1940)