L'internationale de Proust (en ligne)

Cette table ronde reprend la notion développée par Blanche Cerquiglini et Étienne Sauthier dans le recueil Proust-Monde (Gallimard) pour toucher aux questions de réception et de résonance de l'œuvre proustienne au-delà du centre parisien, d'un point de vue plus large que celui des lettres françaises. En mettant en jeu différents champs de recherche, comme les études comparatistes ou de traduction, des spécialistes de divers pays échangeront sur la manière dont Proust entre en dialogue avec des contextes politiques, historiques et géographiques qui dépassent les tropismes européens. Leur prémisse c'est que Marcel Proust, écrivain lu dans le monde entier, gagne à être connu sous un angle moins familier: celui du Sud Global.

Cet événement aura lieu le 10 janvier de 14h30 à 16h00 et se déroulera exclusivement en ligne.

Pour vous inscrire et obtenir le lien zoom contactez Matei Chihaia: chihaia@uni-wuppertal.de.