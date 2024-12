Mutations et identite(s) dans la litterature contemporaine en français(d’) après Annie Ernaux

Sous la direction de Maria de Jesus Cabral, Cristina Álvares, José Domingues de Almeida, Sérgio Guimarães de Sousa & Conceição Varela

Cet ouvrage collectif analyse les mutations de la littérature contemporaine en français à travers l’œuvre d’Annie Ernaux. Il aborde des thèmes tels que l’identité, la mémoire et les relations entre l’intime et le social, et met en lumière leur présence dans la production littéraire actuelle. Les contributions montrent comment Annie Ernaux et d’autres écrivains contemporains s’emparent de ces enjeux et les transforment dans leurs pratiques littéraires.

Table des matières

Introduction

par Maria Cabral et Cristina Álvares......................................... 9

Première partie : Convergences............................................... 17

La preuve par corps

Formes de l’enquête sociale en littérature depuis Annie Ernaux

par Dominique Viart................................................................. 19

Briser les inter/dits : Hôpital silence de Nicole Malinconi

et L’Événement d’Annie Ernaux

par Maria Cabral......................................................................... 47

Annie Ernaux : décrire l’espace pour asseoir une mémoire

par João Domingues.................................................................. 73

La photographie comme support de création

dans L’autre fille et Mémoire de fille d’Annie Ernaux

par Eugue Sédrac Paul Meless.................................................. 93

Les Années d’Annie Ernaux : autofiction, roman sociologique

ou expérimentation d’un récit impersonnel de la conscience ?

par Annie Urbanik-Rizk..........................................................111

Annie Ernaux, écrire et décrire le réel : enjeux traductifs

par Conceição Varela............................................................. 135`

Deuxième partie : Résonances...............................................157

Les usages du littéraire

par Paul Aron............................................................................159

D’une individualité sans visage. L’être/Lettre-à-soi du vivant

chez Pascal Quignard

par Cristina Álvares..................................................................187

Leurs Enfants après eux (2018) de Nicolas Mathieu

ou le portrait du déclassement français

par José Domingues de Almeida...........................................203

L’autosociobiographie de Carlos Batista,

fils de Portos et transfuge de classe

par Fabrizio Impellizzeri.........................................................221

Les éternels brouillons de soi : Le Premier homme d’Albert

Camus et Bleu bison de Patricia Godbout

par Moussa Sagna.....................................................................241

Les enjeux sociaux chez Léonora Miano :

essayisme et récit intime

par Fátima Outeirinho.............................................................257

La dimension « auto-socio-biographique »

dans Beyrouth-sur-Seine de Sabyl Ghoussoub

par Giulia Scialpi......................................................................269