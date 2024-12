Aligner les mondes littéraires : nouveaux outils pour le multi-alignement de textes parallèles (éditions, traductions)

19 décembre, 10h30-12h30

Grenoble, Maison des langues et des cultures, salle Jacques Cartier

Cette matinée sera dédiée à la présentation des premiers résultats de recherche de deux projets internationaux portant sur la constitution et la visualisation de corpus multilingues parallèles : le projet ACR Grimm, piloté par Natacha Rimasson-Fertin (UGA, France) et Cyrille François (UNIL, Suisse), dédié à la constitution d'un corpus rassemblant différentes éditions et traductions des contes de Grimm ainsi que d'une plateforme de consultation de ces textes, et le projet Irga ParaTAXE, piloté par Olivier Kraif (UGA), dédié au développement de corpus et d'outils pour le multi-alignement de textes parallèles.

Outre les corpus constitués dans le cadre de l'ACR Grimm, nous présenterons divers outils pouvant s'appliquer à la problématique de l'alignement en général :

L'interface d'exploration Grimm Tradalign, développée à l'Université de Lausanne dans l'environnement de TeiPublisher, permettant l'exploration parallèle de plus de deux versions d'un même texte éventuellement en plusieurs langues. Elle est consultable à l’adresse suivante pour une partie des contes en cours de numérisation (plusieurs autres contes y seront déposés courant décembre) : https://grimm.unil.ch. L'interface sera officiellement lancée le 19 décembre 2024 afin de fêter dignement les 200 ans de la première traduction des contes des frères Grimm en français.

L'aligneur multilingue AIlign, développé à l'Université Grenoble Alpes, permettant d'aligner des textes à partir de représentations interlingues profondes, communes à plus d'une centaine de langues écrites.

L'interface de gestion de corpus ParaTAXE, également développée à l'UGA, permettant de mettre en oeuvre une chaine de traitement automatisée pour convertir des textes en XML-TEI et les aligner pour alimenter la plateforme développée sous TEI-Publisher, susceptible de s’appliquer à tous types de corpus traduits.

—

À l'issue de ces présentations, diverses questions de recherche seront abordées en rapport avec les questions linguistiques, stylistiques ou traductologiques posées par des corpus tels que les traductions homériques ou les traductions de textes poétiques.

Lien zoom : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97834217593?pwd=nRqrrasIlrZ0smkhX4wOXAV6QbhoJd.1

—

Programme

10h30 - Cyrille François (UNIL) & Natacha Rimasson-Fertin (UGA, ILCEA4)

Site Tradalign et corpus Grimm

11h - Olivier Kraif (UGA, Lidilem)

Formats et techniques d'alignement





11h20 - Elnaz Jalilian (UGA, Lidilem)

Interface d'importation du corpus et chaine de traitement



11h35 - Christiane Louette (UGA, Litt&Arts), Silvia D'Amico (USMB, LLSETI), Pascale Roux (Univ. Lyon2, Passages XX-XXI)

Enjeux et questions de recherche concernant les corpus de traductions



Discussion et questions



12h30 - Buffet

(inscription gratuite: https://framaforms.org/inscription-au-buffet-de-midi-12h30-19122024-du-seminaire-grimm-tradalign-parataxe-1732541571)