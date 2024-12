Les littératures des Suds au croisement des approches en sciences humaines et sociales (ENS Paris)

Ce séminaire propose de lire les littératures du Sud (essentiellement d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne) à l’aide de méthodes issues des sciences humaines et sociales : histoire, sociologie, anthropologie. Qu’apporte aux études littéraires la recherche menée à partir d’archives (presse, radio) ? Comment s’élabore une ethnographie de la littérature et pour quels bénéfices ? En quoi les méthodes quantitatives peuvent-elles enrichir la recherche sur un fait littéraire, ou un auteur ?

Ce séminaire examinera les dynamiques littéraires propres à des lieux bien identifiés, mais on prêtera aussi attention aux circulations et réseaux envisagés à un niveau multiscalaire.

Quatre séances, le jeudi de 15h à 17h.

Des textes aux écrivains : approches quantitatives pour les littératures des Suds (Tristan Leperlier) - 30 janvier - Salle Langevin

Pister les traces littéraires dans les archives : littérature et terrain, entre archives institutionnelles et archives privées [Lecture d’un extrait de Newell, Stephanie. Newsprint Literature and Local Literary Creativity in West Africa 1900s -1960s. African Articulations (James Currey, 2023)] (Elara Bertho) - 6 février - Salle Langevin

Autour des archives écrites et radiophoniques du Concours théâtral interafricain (Céline Gahungu) - 6 mars - Salle Bourbaki

Ethnographier les pratiques littéraires [éclairer les affects comme les enjeux politiques à l’oeuvre, et mieux comprendre les formes littéraires observées] (Maëline Le Lay) - 3 avril - Salle Langevin

Coordination :

Elara Bertho (CNRS/LAM), Céline Gahungu (U. Sorbonne nouvelle/THALIM), Maëline Le Lay (CNRS/THALIM), Tristan Leperlier (CNRS/THALIM).

Contact :

maeline.le-lay@cnrs.fr / tristan.leperlier@cnrs.fr