Middlebrow Culture. Les périodiques comme médiateurs culturels. Séminaire PéLiAS (en ligne)

Séminaire PéLiAS (périodiques littérature, arts, sciences)

Les périodiques comme médiateurs culturels

Periodicals as cultural mediators

« Middlebrow Culture »

Le séminaire PéLiAS (Périodiques, Littérature, Arts et Sciences) se propose d’étudier les périodiques artistiques, littéraires et scientifiques du xviiie siècle au xxe siècle en tant que médiateurs culturels. Il s’agit d’analyser les périodiques en tant que constructions sociales, matérielles et entrepreneuriales, faisant intervenir de multiples acteurs : écrivains, artistes, typographes, graveurs, imprimeurs, éditeurs, ou lecteurs… et touchant des milieux socio-professionnels variés (milieux artistiques et littéraires, scientifiques, universitaires, théâtres, galeries, maisons d’édition…).

L’approche adoptée est double : les périodiques sont interrogés en tant que support de communication appartenant à la culture de l’imprimé et en tant qu’objet culturel pluridisciplinaire. La notion de médiateur permet également d’insister sur la circulation des idées, des textes, des images et des rédacteurs. Les périodiques sont pensés en termes de « réseau » : un dialogue s’établit entre les différents périodiques, au-delà des catégories traditionnelles qui opposent grande et petite presse, revues et livres, revues artistiques et littéraires et revues scientifiques. Enfin, les périodiques sont étudiés dans leur dimension de vulgarisation, tant au niveau littéraire que scientifique, et dans leur rapport au livre et aux différents publics.

La thématique de l’année 2024-2025, « Middlebrow Culture », permettra d’approfondir le rôle de médiateur des périodiques à partir de supports intermédiaires qui permettent de faire le lien entre une culture populaire et une culture plus élitiste.

Les séances ont lieu en ligne :

Séance 1 – 12 décembre 2024 – 17h-19h :

Morgane Ott (Université de Liège) :

Les "Beaux-Arts" à travers un corpus numérisé de magazines populaires belges de l'entre-deux-guerres (projet Artpresse BRAIN-be 2.0)

Cette présentation vise à aborder la culture magazine « moyenne » de l’entre-deux-guerres en Belgique à travers les représentations associées à la notion d’« art belge », selon l’approche intermédiale et les outils développés par le projet Artpresse. À la fin des années 1920 et au début des années 1930, des hebdomadaires non spécialisés et richement illustrés sont spécifiquement produits à destination des familles et d’un « large public », favorisés par le perfectionnement des technologies d’impression à large échelle combinant presse typographique, rotogravure et (plus rarement) lithographique. Ces magazines constituent un segment d’une vaste culture périodique belge relativement peu connue, redécouverte grâce à l’élargissement d’un corpus numérique des collections de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), couvrant la période de 1910 à 1950, qui comptabilise désormais +750 000 pages numérisées consultables en texte intégral sur Belgica Periodicals. L’exploration des contenus relatifs aux « beaux-arts » dans les magazines domestiques met en lumière une vive actualité artistique et une riche iconographie qui contrastent avec le contexte de crise, mais trahissent des orientations traditionalistes et/ou régionalistes associées au retour à l'ordre. Un catalogue illustré (en cours de création) propose une sélection critique de ces contenus dans 17 titres francophones et néerlandophones de 1929 à 1936, tenant compte des aspects éditoriaux et matériels, également doté d’un index des auteurs et artistes représentés. Cette sélection sera abordée, dans le cadre de cette communication, sous différents angles, de la représentation des « maîtres anciens flamands » à la réception de James Ensor (1860-1949), Isidore Opsomer (1878-1967) et Pierre de Soete (1886-1948), le « top 3 » des artistes belges les plus représentés (d’après l’index).

Benoît Crucifix (KU Leuven) :

Marcel Antoine et la culture intermédiatique du rire brusseleir dans les magazines illustrés des années 1930

En s’intéressant à la fonction des périodiques comme médiateurs entre culture « du haut » et culture « d’en bas » et brassant la période de l’entre-deux-guerres où se développe la culture « moyenne », cette présentation revient sur le parcours intermédiatique de Marcel Antoine dans la presse hebdomadaire illustrée belge des années 1930. Speaker, chansonnier, dessinateur et journaliste, Marcel Antoine explore différents formats humoristiques (cartoons, dialogues, bandes dessinées, entretiens) garnissant les miscellanées des périodiques, tandis qu’il réalise d’innombrables dessins et lettrages pour ceux-ci. En suivant la carrière médiatique de Marcel Antoine dans la presse magazine, cette présentation évoquera différents types de périodiques qui se développent dans l’entre-deux-guerres : le journal d’opinion (Pourquoi pas ?), le canard satirique (Minuit Porte de Namur et Slache Magazine), l’hebdomadaire illustré de grande diffusion (A-Z), le périodique d’entreprise (Club 28), la revue radiophonique (Le Radio) et le journal pour enfants (Spirou). Dans la lignée d’une approche « médiapoétique » de la presse, il s’agira d’analyser en même temps la circulation de ces formes humoristiques et leur ancrage dans des supports matériels et des contextes éditoriaux spécifiques.

