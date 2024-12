Gabrielle Giasson-Dulude en conversation avec Armel Jovensel Ngamaleu (Stockholm, en ligne)

Gabrielle Giasson-Dulude en conversation avec Armel Jovensel Ngamaleu

Conférence en ligne (Zoom), le 9 décembre 2024 (à 15h00, heure de Stockholm)

La Revue nordique des études francophones, en collaboration avec le Département des études romanes et classiques de l'Université de Stockholm, organise une conversation littéraire entre Gabrielle Giasson-Dulude et Armel Jovensel Ngamaleu.

Gabrielle Giasson-Dulude a obtenu un doctorat en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal. Elle a publié Portrait d’homme, son premier recueil poétique, en 2015. Finaliste au Prix du Gouverneur général du Canada, son essai Les chants du mime édité en 2017 et réédité en 2022 a remporté le Prix Spirale Eva-Le-Grand et le Prix Contre-jour de l’essai littéraire. Elle publie en 2023 Entre les murs, des voix, son troisième livre récompensé par le Prix de l’essai LQ 2024.

L’autrice va s’entretenir avec Armel Jovensel Ngamaleu qui est poète, écrivain et chroniqueur littéraire. Cette conversation fera suite à leur précédente interview écrite, publiée dans La Revue nordique des études francophones (https://franorfon.org/articles/10.16993/rnef.119). Elle portera principalement sur Entre les murs, des voix, qualifié de « brillant et vibrant essai » par les membres du jury du Prix de l’essai LQ. Dans ce livre, l’autrice investit l’écriture à la fois comme une performance, une intervention et une réparation.

Pour obtenir le lien Zoom, l’inscription est obligatoire à travers cette adresse : franorfon@su.se