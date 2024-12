Tissage, langage, écriture : penser et pratiquer la recherche-création (Angers)

Tissage, langage, écriture : penser et pratiquer la recherche-création

Colloque international organisé par l’Université d’Angers – LLSH (Unité de recherche 3L.AM), l’Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis (Unité de recherche TransCrit), l’Université Grenoble Alpes (UMR 5316 Litt&Arts) et l’Université de Lorraine (Unité de recherche IDEA)

Angers : Université d’Angers,

Maison de la Recherche Germaine Tillion, BU Belle-Beille, le Qu4tre

11, 12 et 13 juin 2025

Dans leurs propositions pour la recherche-création, Erin Manning et Brian Massumi cherchent à spécifier la relation qui se tisse entre recherche artistique et recherche académique : « Si nous prenions le trait d’union au sérieux pour y voir une connexion interne, une interpénétration des processus plutôt qu’une communication des produits ? Cette approche partirait du principe de la recherche-création comme mode d’activité à part entière, surgissant au niveau constitutif aussi bien de la pratique artistique que de la recherche théorique » (Manning et Massumi, 2018). Le colloque « Tissage, langage, écriture : penser et pratiquer la recherche-création » vise à poursuivre leur interrogation pour questionner plus spécifiquement les relations entre langage, écriture et tissage dans et par la recherche- création.

L’étymologie latine lie le texte au textile. De Henry James à Roland Barthes, la métaphore a été largement exploitée, mais elle est souvent restée liée au seul fait littéraire. Or, les nouvelles recherches liant textile, écriture et langage amènent à réévaluer cette métaphore comme étant profondément ancrée dans la pratique et la recherche textile et comme étant ouverte sur la langue et la traduction. En effet, le regain d’intérêt pour les tissages-écritures de la tisserande et artiste moderniste Anni Albers (Soulard, 2024), l’étude nouvelle des liens entre typographie et tissage dans les écoles d’art pionnières du Bauhaus et de Black Mountain (Broqua, 2024), le travail de l’artiste tisserande et poétesse chilienne Cecilia Vicuña (Lion d’or à la biennale de Venise en 2022), ou encore les œuvres de l’artiste et poète étatsunienne Jen Bervin disent l’actualité de ces recherches artistiques et universitaires dans le champ des écritures et des arts du textile. En effet, lorsque Cecilia Vicuña fait observer que la langue « quechua vient probablement de q’eswa : une corde faite de roseaux tissés » et que cette langue est donc « conçue comme un fil » (Vicuña, 2018), elle n’applique pas uniquement cette pensée linguistique à ses œuvres telles que « Hilo y palabra » (« Fil et mot »), elle cherche à faire réapparaître les liens entre textile, texte, langue et traduction de façon à lier une véritable pensée en actes du tissage et du langage. Elle propose en outre de ne plus fonder le lien texte-textile uniquement sur l’étymologie latine, mais de le penser aussi dans des cultures non-européennes et ainsi d’ouvrir les rapports tissage-langage à d’autres cultures où ils jouent un rôle fondateur.

Ce colloque cherche donc à penser les pratiques artistiques et la recherche académique ensemble afin d’approfondir l’étude de ce lien essentiel et renouvelé entre tissage, langage et écriture. Il s’inscrit dans la continuité de la journée d’étude « Aborder la recherche-création par la métaphore textile » organisée à l’université de Paris 8 (29 mai 2024) dans laquelle nous avions mis à l’épreuve l’hypothèse d’un lien entre le tissage et les processus de création littéraire, pour à la fois penser les limites de la métaphore classique du texte comme textile et les dépasser par des méthodes de recherche-création. Le colloque cherche désormais à se confronter de façon plus ambitieuse aux matérialités de l’écriture et du tissage. Nous serons ainsi amené·es à penser et pratiquer une conception profondément dynamique des relations entre texte, langage et tissage dans l’esprit des travaux de Tim Ingold : en « tissant » des paniers à partir de brins d’osier, Tim Ingold et ses étudiant·es font l’expérience de la « nature récalcitrante » du matériau, et de la relation dynamique qui s’instaure entre la matière, la forme et le tisseur (Ingold, 2013). Un tel tissage en acte permet de penser son objet – un texte par exemple – non comme quelque chose de figé, mais comme la mise en forme temporaire d’un mouvement dynamique, qui naît de l’interaction et de la résistance de plusieurs forces en présence, tout autant que de l’historicité des matériaux.

En nous intéressant aux relations tissage, langage, écriture par l’indiscipline (Suchet, 2016) de la recherche-création, nous souhaitons sonder les matérialités du texte littéraire et du textile à travers les questions de médias, de formes, des langues ou langages, de traduction et à travers les discours qui les constituent, eux-mêmes étant sous-tendus par des réseaux matériels historiques, sociaux, et institutionnels. Aussi, nous proposons d’aborder les tissages de la recherche-création en littérature notamment par le biais de notions, ou plutôt d’opérations intermédiales (Rajewsky, 2005), traductives, et translingues (Dowling, 2018) comme autant de manières de faire fluer les rapports texte-tissage, d’en questionner l’unité et les réseaux, tout en se confrontant à leurs caractéristiques.

Qu’implique le fait de penser la recherche-création à partir de la notion de tissage, ou d’étudier le texte comme on pratique le tissage ? Qu’arrive-t-il à la métaphore texte-textile ? Si nous supposons que des pratiques artistiques ou de recherche-création peuvent effectivement altérer la production de savoirs (Manning et Massumi, 2018, 34), alors quels savoirs découlent du tissage comme recherche, comment se disent-ils et comment se donnent-ils à nous ? En nous faisant manipuler les diverses matérialités du texte, les opérations intermédiales, traductives, et translingues peuvent-elles nous faire apprécier les déplacements épistémologiques proposés par la recherche-création ?

Le trait d’union, tel que pensé par Manning et Massumi, implique de faire ensemble pour acter collectivement les méthodes de recherche-création en partageant et rendant communs les savoirs et les savoir-faire. Aussi, quels modes de transmission de savoir et savoir-faire le tissage acte-il entre les différent·es acteur·ice·s/praticien·ne·s de la recherche-création ?

Parmi les questions abordées par le colloque, on pourra envisager :

· La recherche-création par le textile

· La recherche-création comme aller-retour d’un médium à l’autre

· La recherche-création et la traduction

· La recherche-création et le translinguisme

· La technique de la recherche-création

· Les conditions matérielles de la recherche-création

Les propositions de communication pourront prendre la forme :

· de conférences (simples ou dialoguées)

· de tables rondes

· d’ateliers de création ou de traduction

· de performances ou de lectures

· de présentations de travaux de recherche ou de recherche-création en cours

· de restitutions dessinées

· d’expositions (présentielles ou virtuelles)

Modalités de soumission :

Les propositions seront à envoyer à l’adresse colloquecrissp@gmail.com avant le 31 janvier 2025.

· Résumé de la communication d’environ 300 mots.

· Notice bio-bibliographique de 10 lignes maximum.

· Les interventions (hors performances, ateliers, lectures, plénières...) dureront entre 20 et 30 minutes

· Les ateliers pourront durer 2h.

Comité d’organisation :

Angioi Élise (doctorante, Université Paris 8)

Bonini Elena (doctorante, Université Paris 1 et Paris 8)

Bouton-Kelly Ludivine (MCF, Université d’Angers)

Broqua Vincent (PR, Université Paris 8)

Krzywkowski Isabelle (PR, Université de Grenoble Alpes)

Malraux Céline (doctorante, Université de Lorraine)

Solanilla Anne-Lise (doctorante, Université Paris 8 et Grenoble Alpes)

Comité scientifique :

Auroy Carole (PR, Université d’Angers)

Buno Anna (artiste et doctorante, Université de Picardie-Jules Verne)

Delville Michel (PR, Université de Liège)

Grass Delphine (Senior Lecturer, University of Lancaster)

Koble Nathalie (MCF, ENS - Ulm)

Mikkila Elina (Marie Curie Individual fellow, University of Lancaster)

Mohring Agatha (MCF, Université d’Angers

Renken Arno (professeur, HKB, Berne)

Robert-Foley Lily (MCF/HDR, Université de Montpellier - Paul-Valéry)

Schiller Gretchen (professeure, Université Grenoble Alpes)

Vidal Ricarda (Senior Lecturer, King’s College London)

Bibliographie indicative

Baetens, Jan, « La remédiatisation : formes, contextes, enjeux », in R. Baroni et C. Gunti (dir.), Introduction à l’étude des cultures numériques. La transition numérique des médias. Paris : Armand Colin, 2020. 237–250.

Blanc, Odile, (dir.), Textes et textiles du Moyen Âge à nos jours. Paris : ENS Editions, 2008.

Briggs, Kate, This Little Art. Londres : Fitzcarraldo, 2017.

Broqua, Vincent, « Constellations transatlantiques, de quelques signes mineurs entre l’Europe et les Amériques » in Nathalie Koble et Amandine Mussou (dir.), Ut musica poesis, Poésie visuelle et sonore au Moyen Âge et aujourd'hui. Paris : Macula, 2024.

Citton, Yves, « Ce que la recherche-création fait aux thèses universitaires », AOC, 18 mars 2024. https://aoc.media/analyse/2024/03/17/ce-que-la-recherche-creation-fait-aux-theses-universitaires/

Dayre, Eric et Gauthier, David (dir.), L’art de chercher. L’enseignement supérieur face à la recherche-création. Paris : Hermann, 2020.

Dowling, Sarah, Translingual Poetics : Writing Personhood Under Settler Colonialism. Iowa City : Iowa UP, 2018.

Houdard-Merot, Violaine, et Petitjean, AMarie (dir.), La recherche-création littéraire. Bern : Peter Lang, 2021.

Ingold, Tim, Making. Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. Londres : Routledge, 2013.

Ingold, Tim, Une Brève Histoire des lignes, Sophie Renaut (Trad.). Bruxelles : Z/S, 2011.

Kittler, Friedrich, Discourse Networks 1800 / 1900, Michael Meteer (Trad.). Stanford : Stanford University Press, 1990.

Manning, Erin et Massumi, Brian, Pensée en acte. Vingt propositions pour la recherche-création. Dijon : Les presses du réel, 2018.

Rajewsky, Irina O., « Intermediality, Intertextuality, and Remediation : A Literary Perspective on Intermediality », Intermédialités / Intermediality, n°6, 2005, p. 43–64. https://doi.org/10.7202/1005505ar

Soulard, Ida, Les abstractions concrètes d'Anni Albers (1899-1994) – Une histoire textile de la modernité. Dijon : Les presses du réel, 2024.

Suchet, Myriam, Indiscipline ! Montréal : Éditions Nota Bene, 2016.

Vicuña, Cecila, New and Selected poems of Cecilia Vicuña, Rosa Alcalá (Trad. et éd.). Berkeley : Kelsey Press, 2018.

Crédit photo : Jen Bervin et Charlotte Lagarde, Su Hui's Picture of the Turning Sphere, installation vidéo multi-canal, 2020