Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme vol. 48

La revue Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme accueille présentement et tout au long de l'année 2025 des articles et des propositions de numéros spéciaux ou thématiques. Renaissance et Réforme est une revue à comité de lecture, bilingue et multidisciplinaire, qui publie quatre numéros par an. Elle publie des articles et des recensions sur tous les aspects de la première modernité : littérature, géographie, histoire, religion, art, musique, société et économie. Elle embrasse également une perspective mondiale de la première modernité en accueillant des articles de chercheurs travaillant sur diverses régions et cultures.

Articles

Les articles ont généralement une longueur de 6 000 à 8 000 mots (sans compter les notes infrapaginales et la bibliographie) et peuvent être publiés en français ou en anglais. Nous invitons les jeunes chercheurs et chercheurs établis à soumettre un article touchant l’une des thématiques couvertes par la revue. Les manuscrits et résumés (environ 150 mots) doivent être soumis directement sur le site web de la revue : https://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/about/submissions. Avant de soumettre un article, les auteurs sont priés de consulter notre protocole de rédaction : https://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/libraryFiles/downloadPublic/301.

Pour toute question sur le processus de soumission, veuillez nous écrire à l’adresse suivante : renref@itercanada.ca.

Numéros spéciaux

Renaissance et Réforme accueille également des propositions de numéros spéciaux (min. 6 articles) consacrés à un thème spécifique en lien avec le domaine des études sur la première modernité. Les articles peuvent être publiés en français ou en anglais.

Les propositions doivent être soumises sur ce formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD2XknkUf_yGwQXYuqkEVai6eRJYuCCMSpfTih2M9BmM6Gvg/viewform.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre guide pour la soumission de numéros spéciaux : https://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/Submission.