Les Goncourt bibliophiles (Cahiers Goncourt, 2025)

Les Goncourt bibliophiles

Appel à contributions

Cahiers Goncourt, hors-série 2025

Les Goncourt se voulurent à la fois des auteurs grand public, profitant des grosses ventes de l’édition bon marché, et des esthètes soucieux de rareté. Si leur souci d’une large diffusion les rapproche d’un Daudet ou d’un Zola, ils partagent leur goût des livres précieux avec des écrivains décadents, comme Huysmans.

Le numéro hors-série des Cahiers Goncourt de 2025 souhaite revenir, après les travaux de Dominique Pety et de Christian Galantaris, sur cette bibliophilie des frères Goncourt qui leur donne une place à part dans le champ littéraire de leur temps.

Il importe tout d’abord de les resituer dans le cercle des bibliophiles, leurs contemporains, dont nombre de figures sont évoquées dans le Journal, et de voir quel regard les diaristes portent sur ces collectionneurs ainsi que sur les réseaux de sociabilité qui contribuent à structurer le champ bibliophilique contemporain, particulièrement sous la IIIe République – il n’est à cet égard pas anodin qu’Edmond répugne à intégrer l’une des multiples sociétés de bibliophiles qui fleurissent à partir des années 1870.

Les Goncourt, eux-mêmes, ont collectionné les livres rares, comme en témoignent les inventaires de La Maison d’un artiste ou le catalogue des ventes après décès d’Edmond. Les spécificités de ces diverses collections, ainsi que leur devenir après la mort d’Edmond, pourront être envisagés. Ainsi, comment s’articulent chez les deux frères leurs rapports à l’imprimé et aux manuscrits, et particulièrement aux documents autographes ? Ces deux types de supports sont-ils solubles au même degré dans la notion de « rareté » ? De même, on pourra s’intéresser à la place de leurs livres au sein de l’économie générale des artefacts qu’ils collectionnaient : quels échanges, quels échos ou quels contrepoints entre les dessins, les objets d’art et les volumes rares ? Quels liens peut-on établir entre la pratique bibliophilique volontiers « bibelotière » des deux frères et leurs conceptions en matière de décoration ?

Les livres à portraits des grands contemporains, truffés de pages manuscrites, constituaient le noyau le plus précieux de la bibliothèque d’Auteuil ; des études pourront leur être consacrées individuellement. À rebours de l’image souvent figée, voire pétrifiée, associée à l’activité bibliophilique, l’intégration de ces ouvrages dans l’établissement de réseaux de sociabilité littéraires et artistiques pourra être interrogée et permettra d’appréhender la collection de livres au prisme des dynamiques d’échange qu’elle engage, entre don et contre-don, ou encore comme rituel social.

Les deux frères furent constamment soucieux d’imposer leur signature, leur marque : celle de leur style, de leur écriture artiste, à leur œuvre littéraire, celle de leurs choix bibliophiliques aux objets-livres de leurs collections : ex-libris, reliures, illustrations, choix des papiers. Cette dimension technique, qui s’accompagne de tout un jeu de relations avec des relieurs (Capé, Lortic), avec des illustrateurs, avec des éditeurs d’art, mérite aussi de retenir l’attention.

Un certain nombre de livres des Goncourt ont été publiés par des éditeurs d’art et sont devenus des objets bibliophiliques. Il serait intéressant d’évoquer quelques-unes de ces éditions, faites du vivant d’Edmond sous son contrôle ou indépendamment de celui-ci, ou après la mort de l’écrivain. On pourra notamment s’intéresser à l’histoire de la réception de l’oeuvre des deux frères à partir des politiques éditoriales mises en jeu autour de leurs textes et de leurs rééditions, à la fois en diachronie et en synchronie ; la notion de réillustration pourra s’avérer, de ce point de vue, particulièrement féconde).

Enfin, cette image d’esthètes bibliophiles, contrepoint de celle des auteurs de Germinie Lacerteux et des fondateurs du naturalisme, revient dans nombre de portraits des deux frères, et tout particulièrement d’Edmond, par les contemporains et par la postérité. La genèse de cette représentation, ses moments forts, sa place dans les portraits de peintres ou de dessinateurs, dans les articles de journalistes ou de critiques d’art, dans les biographies, permettra de resituer ce numéro des Cahiers Goncourt dans la série des travaux d’érudits, de libraires, d’universitaires, qui l’ont précédé.

Les propositions d’articles (500 mots maximum ainsi qu’une notice bio-bibliographique) sont à adresser à Marine Le Bail et à Pierre Dufief avant le 30 janvier 2025 pour soumission au comité de lecture. Les articles seront à remettre début octobre 2025 pour une publication à l’automne 2025.

marine.le.bail1830@gmail.com et pierre-anne-simone-dufief@wanaoo.fr