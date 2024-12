Appel à contributions pour un numéro thématique de la revue AUC Philologica

« FLEurope : Ponts linguistiques, littéraires et culturels à travers l’enseignement du français langue étrangère en Europe »

Responsables éditoriaux : Záviš Šuman (Université Charles), Radka Mudrochová (Université Charles), Francesca Paraboschi (Università degli Studi di Milano)

Ce numéro thématique de la revue AUC Philologica (publiée par la Faculté des Lettres de l’Université Charles, cf. https://karolinum.cz/en/journal/auc-philologica/current) fait partie du projet Alliance 4EU+, qui se concentre sur la dimension didactique de l’enseignement du français langue étrangère (FLE) dans le cadre de la coopération européenne. Parmi les principaux thèmes de recherche et questions abordés dans ce numéro, on trouve :

(1) l’étude de l’impact de l’enseignement du FLE sur l’intégration européenne et l’éducation interculturelle ;

(2) de nouvelles approches dans l’enseignement du FLE qui motivent les étudiant.e.s et favorisent leur engagement dans un environnement multilingue ;

(3) l’intégration de contenu littéraire et culturel dans l’enseignement du FLE afin de promouvoir la compréhension culturelle et la pensée critique ;

(4) l’utilisation de nouvelles technologies pour soutenir un enseignement efficace en français ;

(5) l’influence des changements sociaux et culturels en Europe sur le développement du vocabulaire français et son utilisation dans l’enseignement ;

(6) les défis et opportunités didactiques liés à l’intégration des variations diatopiques et diastratiques du français dans les programmes éducatifs ;

(7) le développement du français en réponse à l’anglais comme lingua franca mondiale et l’impact des emprunts lexicaux sur le purisme linguistique ;

(8) les éléments lexicaux nécessaires pour une communication efficace dans les contextes académiques et professionnels et leur intégration dans les curriculums de FLE.

L’objectif principal de ce numéro thématique est de renforcer et de connecter les recherches de divers domaines (linguistique, littérature, études culturelles, didactique) et de créer une plateforme durable qui conduira à l’application rigoureuse de la théorie et de la recherche empirique dans l’enseignement du français au niveau secondaire et universitaire. Un autre apport significatif est l’initiation d’une réflexion commune et d’une confrontation critique parmi les chercheur.e.s associé.e.s à l’Alliance 4EU+ et d’autres partenaires internationaux concernant la modification des curriculums universitaires, dans un contexte où nous nous efforçons de mettre à jour des approches parfois très conservatrices, voire obsolètes, des contenus et structures des études philologiques et pédagogiques à travers les universités européennes.

Nous invitons donc les chercheur.e.s intéressés.e. à soumettre leurs contributions qui exploreront ces thèmes.

Envoi des contributions

Les contributions, respectant les consignes de rédaction détaillées infra à la fin de ce document, doivent être envoyées en version électronique simultanément aux trois responsables éditoriaux :

Záviš Šuman : zavis.suman@ff.cuni.cz

Radka Mudrochová : radka.mudrochova@ff.cuni.cz

Francesca Paraboschi : francesca.paraboschi@unimi.it

Date-limite de l’envoi de vos contributions : le 30 juin 2025

Veuillez indiquer « AUC Philologica » comme objet du message.

Comme à l’accoutumée, toutes les contributions reçues seront soumises à une expertise en double aveugle par les pairs.

Langue de rédaction : français

Consignes de rédaction



Les textes intégraux (y compris les notes de bas de page, références bibliographiques, résumés anglais, mots clés, etc.) ne dépasseront pas 42.000 caractères (espaces inclues).

Ils seront précédés

du titre [police Times New Roman 14 / majuscules / caractères gras / interligne 1,15, texte justifié à droite],

suivi du nom et du prénom de l’auteur [police Times New Roman 14 / majuscules / interligne 1,15 / texte justifié à droite]

et de l’institution de rattachement [police Times New Roman 14 / interligne 1,15/ texte justifié à droite].

Suivra

la version anglaise du titre [police Times New Roman 12 / majuscules / caractères gras / interligne 1,15 / texte justifié à droite]

le résumé en anglais [police Times New Roman 12 / interligne 1,15 / texte justifié à droite]

les mots clés en anglais [police Times New Roman 12 / interligne 1,15 / texte justifié à droite]

les mots clés en français [police Times New Roman 12 / interligne 1,15 / texte justifié à droite]

A/ Mise en forme du texte :

Le texte :

Police Times New Roman 12 / interligne 1,5 / texte justifié à gauche

Débuts des paragraphes : pas de retrait de la première ligne (utilisez juste le tabulateur pour commencer un nouveau paragraphe)

Titres des parties du texte : Police Times New Roman 12 / caractères gras / interligne 1,5 / texte justifié à gauche / éviter veuves et orphelines.

Les citations :

Les citations jusqu’à 3 lignes seront à insérer dans le texte entre guillemets français (« »). Les citations à l’intérieur d’une citation seront entre guillemets anglais (“ ”). N’utilisez pas d’italiques pour les citations.

Les citations dépassant 3 lignes seront détachées du corps du texte, sans guillemets (Times New Roman 11 / interligne 1,15 / retrait à gauche 1,25 cm).

Les notes de bas de page :

Utilisez le système continu, tel qu’il est automatiquement proposé par Word.

Police Times New Roman 10 / interligne 1,0 / texte justifié à gauche

Nom, Initiale du prénom. (Date de publication), Titre. Éditeurs. Lieu d’édition : Maison d’édition, « collection », pagination.

Mallarmé, S. (1945), Œuvres complètes. Édition établie et annotée par H. Mondor et G. J. Aubry. Paris : Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 869.

Liste des locutions latines utilisées et de leurs abréviations (en italique) : cf. / in / infra / supra / op. cit. /sq. / idem / ibidem

B/ Mise en forme des références bibliographiques :

La liste des références bibliographiques (classées par ordre alphabétique) sera précédée du titre bibliographie (Times New Roman 12 / majuscules / caractères gras) et correspondra aux modèles suivants :

Pour un ouvrage :

Nom, prénom (date de parution). Titre. Éditeurs. Lieu d’édition : Maison d’édition, « collection ».

Esmein-Sarrazin, Camille (2008). L’Essor du roman. Discours théorique et constitution d’un genre littéraire au XVIIe siècle. Paris : Honoré Champion.

Pour une contribution dans un ouvrage collectif :

Nom, prénom. « Titre du chapitre ». Dans nom, prénom (date de parution). Titre. Lieu d’édition : Maison d’édition, pagination.

Sermon, Julie « L’entre-deux lagarcien : le personnage en état d’incertitude ». Dans Jolly, Geneviève – Juillard, Didier – Pascaud, Andrée (2007). Jean-Luc Lagarce. Problématiques d’une œuvre. Besançon : Les Solitaires intempestifs, p. 57-79.

Pour un article de revue :

Nom, prénom (date de parution). « Titre de l’article », Nom de la revue, volume, numéro, pagination.

Lambert, José (1980). « Production, traduction et importation : une clef pour l’étude de la littérature en traduction », Revue Canadienne de Littérature Comparée, VII, 2, p. 246-252.

Pensez à mettre des espaces insécables avant le numéro de page, de tome, etc. (Le raccourci clavier est « ctrl+Maj+espace ».)

Pour des textes numérisés :

Procédez comme pour les autres références. Indiquez à la fin : [date de consultation].

La BIBLIOGRAPHIE sera suivie de données relatives à l’auteur du texte (Times New Roman 12 / italique) :

Prénom et nom(s)

Département d’affiliation

Faculté et université d’affiliation

Adresse professionnelle

E-mail professionnel

C/ Règles diverses :

Évitez le gras et le souligné pour mettre en valeur des éléments du texte, y préférez l’italique.

Les italiques seront utilisées pour les titres ou pour des mots dans une langue étrangère à celle du texte.

Les tirets (–) que l’on trouve dans les dialogues ou dans des propositions incises, se distinguent des traits d’union (-) utilisés dans les mots composés (touche « 6 » en haut du clavier). Les tirets longs sont obtenus en appuyant simultanément sur les touches control + - (sur le clavier numérique) ou Alt + 0150 (sur le clavier numérique) et sont suivis d’un espace insécable.

Les siècles seront écrits en chiffres romains : XXe siècle

Si vous avez des images (en noir et blanc !) à insérer dans le texte, si vraiment besoin en est, prévenez-nous. Il faudra les envoyer dans des formats spécifiques à consulter avec la revue (et surtout en qualité supérieure à 300 dpi).