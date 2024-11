S'écrire sous le feu. Poétique historique des écritures de soi pendant la guerre d'Espagne (Toulouse)

Journée d’étude

« S’écrire sous le feu. Poétique historique des écritures de soi pendant la Guerre d’Espagne »

Organisée par les laboratoire LLA-CREATIS et PLH (UT2J)

Jeudi 5 décembre 2024 de 9h15 à 17h30

Université de Toulouse Jean Jaurès

Maison de la recherche – Salle F223 (2e étage)

—

Organisation scientifique

Hélène Beauchamp : helene.beauchamp@univ-tlse2.fr

et Nicolas Bianchi : nicolas.bianchi@univ-tlse2.fr

—

Organisation et contact administratif

Sandra Bort : llacreatis@univ-tlse2.fr

—

Programme :

9h15 Accueil des participants

Regards étrangers : presse

Présidence : Fabrice Corrons

9h30 Claire Olivier (Université de Limoges), « Simone Weil et la guerre d’Espagne : sous le feu, sous les yeux, sous la lune »

10h00 Allison Taillot (Université Paris Nanterre), « La presse comme espace d’écriture de soi pour les correspondantes étrangères pendant la guerre d’Espagne : les “letters to the editor” de Nancy Cunard dans The Manchester Guardian »

Pause

Regards étrangers : témoignages – 1

Présidence : Hélène Frazik

11h00 Édouard Sill (Institut catholique de Paris), « La réécriture de soi et les différents temps de la re-narration chez Gustav Regler »

11h30 Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke), « Vivre la révolution en couple : les Carnets de la guerre d’Espagne de Juan Ramón Breá et Mary Low »

12h30 Pause déjeuner

Regards étrangers : témoignages – 2

Présidence : Stéphane Pujol

14h00 Nicolas Bianchi (Université Toulouse 2 Jean-Jaurès), « Un peintre en bâtiment dans les brigades internationales : Marcel Sagnier et la mise en intrigue de ses carnets de guerre »

14h30 Françoise Demougin (Université de Montpellier), « Lisette Vincent et l’“Histoire d’une colonie d’enfants” pendant la guerre d’Espagne : d’un récit à l’autre

15h00 Pause

Regards espagnols : récits, fictions, propagande

Présidence : Émilie Lumière

15h30 Christophe Imbert (Université Toulouse 2 Jean-Jaurès), « “Ellos realizaban los deseos ocultos” : un regard phalangiste sur l’éclipse de la conscience chrétienne dans les horreurs de la guerre civile »

16h00 Guillaume Barre (Université de Bordeaux), « Miguel Hernández, poète, journaliste et commissaire politique : le polymorphisme des écritures de soi au service d’une cause révolutionnaire »

16h30 Hélène Beauchamp (Université Toulouse 2 Jean-Jaurès), « Un Theatro de guerra autobiographique ? L'exemple de De un momento a otro de Rafael Alberti »