Journées d’études SLAS-DELI 2024

L’humour déplacé : traductions interculturelles et transmédiales

Org. Nadia Cattoni et Nicola Pozza (SLAS, Asie du Sud, UNIL) et Anne Castaing, Nicolas Dejenne et Claudine Le Blanc (DELI – Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l’Inde, Paris)

UNIL, Château de Dorigny, salle CD106

Jeudi 5 décembre 2024

Session 1 Chair: Nicola Pozza

14h00–14h15 Nadia Cattoni et Nicola Pozza

Mot de bienvenue

14h15–14h45 Claudine Le Blanc (CERC, Sorbonne nouvelle)

Introduction

14h45–15h15 Nicolas Dejenne (GREI, Sorbonne nouvelle)

Repérer et traduire l’humour dans la Rājataraṅgiṇī de Kalhaṇa, chronique sanskrite du XIIe siècle

15h15–15h45 Pierre Voelke (ASA, Unil)

Traduire des blagues antiques. Le cas du Philogelôs

15h45–16h15 Pause café

16h15–16h45 Nadia Cattoni (SLAS, Unil)

Usages de l’humour dans la poésie braj et défis pour la traduction

16h45–17h45 Table ronde avec Cyrille François et Tine Van Overberghe



Vendredi 6 décembre 2024

Session 2 Chair: Nadia Cattoni

9h30–10h00 Marie Emilie Walz (Anglais, Unil)

Des "champugnons", des comptines et Shakespeare. Traductions et transmédiations de l’humour dans différentes versions de Stardust de Neil Gaiman

10h00–10h30 Claudine Le Blanc (CERC, Sorbonne nouvelle)

Humour, contre-histoire et traduction. Ṭipū sultāna kaṇḍa kanasu de Girish Karnad

10h30–11h00 Matteo Capponi (ASA, Unil)

Le "devoir" de faire rire. Retour sur une traduction récente du Ploutos d’Aristophane pour la scène

11h00–11h30 Pause café

11h30–12h00 Rémi Bordes (IFRAE/Cesah)

L’humour épique ouest-népalais est-il "rabelaisien" ?

12h00–13h00 Table ronde avec Valentin Décoppet et Tine Van Overberghe

13h00–14h30 Déjeuner à l’UNIL

Session 3 Chair: Nicolas Dejenne

14h30–15h00 Anne Castaing (CESAH, CNRS)

Humour, intertextualité et politiques de la traduction. Madhuśālā (1935), de Harivansh Rai Bachchan

15h00–15h30 Léticia Ibanez (Inalco)

Humour et tamoulismes dans Salamalecs d’Anthonythasan Jesuthasan

15h30–16h00 Nicola Pozza (SLAS, Unil)

La scabreuse pérégrination d’Hariya et de sa traduction

16h00–16h30 Pause café

16h30–17h30 Table ronde avec Valentin Décoppet et Cyrille François

17h30–18h00 Discussion conclusive