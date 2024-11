Théâtre de femmes et femmes au théâtre : dramaturges, actrices et spectatrices en Europe du XVIIe au XIXe s. (Clermont-Ferrand)

Colloque organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS, UR 4280) de l’Université Clermont Auvergne en collaboration avec l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM) de l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne.

Responsables scientifiques :

Fanny Platelle, Paola Roman (CELIS-UCA) et Morgane Kappès-Le Moing (IHRIM- Université Jean Monnet Saint-Étienne).

—

Programme :

Mercredi 27 novembre 2024

8h45 : Accueil des participants

9h : Inauguration du congrès par Mme Bénédicte MATHIOS (CELIS, Clermont-Ferrand), Mme Sophie CHIARI (MSH Clermont-Ferrand) et Mme Delphine REGUIG (IHRIM, Saint-Étienne).

Dramaturges XVIIe-XVIIIe siècles (Angleterre – France)

Modération : Delphine Reguig

9h30-9h50: Pauline Durin (Université Clermont Auvergne), « I’ll be the custom-breaker: and begin / To show my sex the way to freedom’s door » : la rhétorique radicale des personnages féminins dans The Tragedy of Mariam d’Elizabeth Cary et The Convent of Pleasure de Margaret Cavendish.

9h50-10h10 : Aurélie Griffin (Université Sorbonne Nouvelle) - Sophie Lemercier-Goddard (ENS Lyon), The Tragedy of Mariam d’Elizabeth Cary (1613) : réécrire l’histoire au féminin aux marges de la scène anglaise.

10h10-10h30 : Caroline Mogenet (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), Entre la France et l’Angleterre : le théâtre francophone d’Anne de la Roche-Guilhen.

10h30-11h : Discussion et pause-café

Dramaturges XVIIe-XVIIIe siècles (Espagne – France)



Modération : François-Xavier Guerry

11h-11h20 : Isabelle Rouane-Soupault (Aix-Marseille Université), Les dramaturges espagnoles du XVIIe siècle : défis et enjeux d’une poétique du féminin.

11h20-11h40 : Marcella Trambaioli (Università degli Studi del Piemonte Orientale), « Las mujeres, [...] se atreven / a hacer comedias ya » : apuntes sobre la dramaturgia de María de Zayas, Ana Caro de Mallén y Leonor de la Cueva y Silva.

11h40-12h : Theresa Varney Kennedy (Baylor University, Texas), Françoise Pascal, « fille lyonnaise » et l’art de revendiquer la paternité artistique.

12h-12h20 : Charlotte Bouteille - Tiphaine Karsenti (Université Paris-Nanterre), Catherine Bernard : une dramaturgie féminine ?

12h20-12h45 : Discussion

12h45-14h30 : Déjeuner

Actrices XVIIe-XVIIIe siècles (France – Italie)



Modération : Paola Ranzini

14h30-14h50 : Céline Candiard (Université Lumière Lyon 2), Quelle auctorialité dramatique pour les comédiennes en France aux XVIIe et XVIIIe siècles ?

14h50-15h10 : Michela Zaccaria (Scuola Internazionale di Liuteria Cremona), Flaminia, Monsieur Baron et le style tragique.

15h10-15h30 : Silvia Manciati (Università degli studi di Roma Tor Vergata), La dernière génération de comédiennes de la Troupe des Italiens de Paris (1750-1780).

15h30-16h00 : Discussion et pause-café

17h-18h : Entretien d’Aurore Évain (directrice artistique de la Compagnie La Subversive, metteuse en scène, autrice, chercheuse) avec Stéphanie Urdician (Université Clermont Auvergne).



Jeudi 28 novembre 2024

Actrices XVIIIe-XIXe siècles (Italie – France – Europe)

Modération : Silvia Manciati

9h30-9h50 : Cécile Berger (Université Toulouse-Jean Jaurès), L’écriture implicite d’Ircana famosa : l’oeuvre de Caterina Bresciani et de ses personnages dans le théâtre de Goldoni (San Luca, 1753-1762).

9h50-10h10 : Anaïs Pédron (Queen Mary University of London), Mentor et mentorée, collaboration(s) entre Clairon & Voltaire.

10h10-10h30 : Paola Ranzini (Avignon Université, Institut Universitaire de France), Le vedettariat original d’Adelaide Ristori (1822-1906) : des tournées internationales à l’entreprise théâtrale.

10h30-10h50 : Corinne François-Denève (Université de Bourgogne), L’actrice est-elle un acteur comme les autres ?

10h50-11h30 : Discussion et pause-café

Dramaturges et compositrices XVIIIe siècle (France – Italie)

Modération : Theresa Varney Kennedy

11h30-11h50 : Benedetta Bartolini (Université Jean Monnet Saint-Étienne et Università degli Studi di Napoli Federico II), Antonia Bembo et sa réinterprétation de L’Ercole Amante : un regard féminin sur la fin du règne de Louis XIV.

11h50-12h10 : Jacques Marckert (Université Clermont-Auvergne), L’Aveugle de Spa de Mme de Genlis : éclat des femmes et lueurs de la foi.

12h10-12h30 : Discussion

12h30-14h30 : Déjeuner

Dramaturges XVIIIe siècle (Angleterre – Espagne)



Modération : Tiphaine Karsenti

14h30-14h50 : Carmen Amaya Macías (Universidad de Córdoba), Todo para las mujeres, pero sin las mujeres. Comicidad y performance como respuesta a la masculinidad ilustrada en el sainete Las mujeres solas (1757) de Mariana Cabañas.

14h50-15h10 : Valérie Maffre (Université Paul-Valéry, Montpellier III), Simulacre et duperie : le discours de l’apparence dans les comédies de Frances Sheridan.

15h10-15h45 : Discussion et pause-café

17h : Lectures de l’atelier théâtre en espagnol (Service Université Culture / UFR LCC), encadrées par Stéphanie Urdician (Université Clermont Auvergne, CELIS-SUC) et Claudia Urrutia (cie Zumaya verde).



Vendredi 29 novembre 2024

Critiques et essayistes



Modération : Véronique Lochert

14h-14h20 : Sabine Chaouche, Les Lettres de Claire-Marie Mazarelli de Saint-Chamond sur les actrices de son temps.

14h20-14h40 : Marta Brites Rosa (Universidade de Lisboa), « Chère Lucinda » : lettres sur le théâtre au Portugal.

15h40-15h : Anne Feler (Université de Lorraine), Élise Petitpain Voïart (1786-1866), la danse au théâtre : un prisme des relations genrées.

15h-15h30 : Discussion et pause-café

Spectatrices, salonnières et mécènes



Modération : Dagmar Schmelzer

15h30-15h50 : Véronique Lochert (Université de Haute-Alsace), Autrices et spectatrices : une relation privilégiée ?

15h50-16h10 : Claire Couturier (Université Sorbonne Nouvelle), Pauline von Metternich, maîtresse de cérémonie de l’exposition internationale de musique et de théâtre viennoise de 1892.

16h10-16h30 : Discussion et clôture du colloque.