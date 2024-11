Au plateau. Formes et enjeux de la scène contemporaine (en ligne)

Au plateau. Formes et enjeux de la scène contemporaine

Cycle de conférences coordonné par Pénélope Dechaufour et co-organisé par l’Académie de Montpellier et l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (Département Théâtre/UFR1 – Centre de recherche RIRRA 21) en partenariat avec les Académies de Toulouse, Bordeaux et Grenoble.

Ce cycle de conférences en études théâtrales est organisé dans le cadre de l’École Académique de Formation Continue (EAFC) de l’Académie de Montpellier. Les interventions seront assurées par des enseignants-chercheurs de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 et auront lieu exclusivement à distance, sous forme de webinaire. Consacrées à la scène contemporaine, ces conférences questionneront les enjeux et les problématiques des formes qui ont émergé ces dernières décennies et qui font l’actualité des plateaux aujourd’hui. Fenêtre ouverte sur la recherche en études théâtrales, le cycle abordera les formes scéniques contemporaines selon une approche globale du fait théâtral qui se veut résolument transdisciplinaire.

Programme

Jeudi 12 Décembre 17h-18h30 – Pénélope Dechaufour

« Théâtre, afropéanisme et questions postcoloniales en France »

Jeudi 16 Janvier 17h-18h30 – Didier Plassard

« La marionnette contemporaine : un théâtre de figures poétiques »

Jeudi 13 Février 17h-18h30 – Sandrine Le Pors

« Penser la création jeune(s) public(s) et, en son sein, la création scénique pour la petite enfance : polarisations, symptômes et enjeux »

Jeudi 13 Mars 17h-18h30 – Alix De Morant

« Chorégraphier le réel »

Jeudi 10 Avril 17h-18h30 – Marianne Drugeon

« La scène britannique contemporaine : état des lieux »

Jeudi 15 Mai 17h-18h30 – Laurent Berger

« Être et jouer : une approche performative du jeu »

Jeudi 5 Juin 17h-18h30 – Pierre Philippe-Meden

« La scène, l’obscène »