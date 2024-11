"Le concept de Nature sujet de droit" (Sabrina Dupouy)

A l'occasion de la séance de rentrée du séminaire online "Irish Thursdays" du Centre de Recherches en Etudes Irlandaises et Nord-Irlandaises ERIN (EA Prismes, Université Sorbonne Nouvelle), dont la thématique portera cette année sur la question des Rights of Nature en Irlande et les débats qu’elle suscite, nous aurons le plaisir d’accueillir Sabrina DUPOUY (Université Clermont Auvergne) pour une conférence intitulée:

« Le concept de Nature sujet de droit »

Cette séance aura lieu en ligne jeudi 21 novembre de 17h30 à 19h, par visioconférence sur Zoom, via le lien suivant:

Sabrina DUPOUY est maître de conférences à l’Université Clermont Auvergne en droit de l’environnement et des affaires. Ses thèmes de recherches croisent le droit privé, et plus particulièrement le droit des affaires, avec le droit de l’environnement. Elle travaille sur les différentes manières de concilier au mieux les intérêts environnementaux, humains et économiques. Elle est l’auteure d’un ouvrage intitulé Le contrat et l’environnement, publié en 2020 aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille, et de nombreuses publications sur la question du droit de l’environnement, et de la Nature comme sujet de droit, dont voici quelques-unes ci-dessous:

« L’exercice des libertés économiques face à la Nature sujet de droit » in Protéger le système-terre dans et par la Constitution, dir. O. Le Bot et L. Gay, à paraître.

« Vers la personnalité juridique pour certains communs ? », in Les biens communs saisis par le droit, éd. Société de Législation comparée, dir. A. Danis-Fatôme et S. Boussard, 2024.

« La Nature, sujet de droit », Confluences, févr. 2024.

« Confier un siège à la Nature au sein du conseil d’administration », RLDA, sept. 2023

« L’arbre, objet de transmission inter et intra-générationnelle ? Regards croisés sur la protection de l’arbre », co-écrit avec M. Eude, in Les Juristes au soutien du transgénérationnel, dir. J. Mestre, Mare & Martin, 2023.

