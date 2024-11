Nos années Apostrophes. 50 ans de livres et d'idées

En janvier 2025, nous fêterons les cinquante ans de la première diffusion de l’émission Apostrophes, présentée par l’inoubliable Bernard Pivot.

Cet anniversaire est l’occasion de plonger dans les archives de ce magazine télévisé qui fut durant quinze ans un rendez-vous immanquable pour des millions de Français.

vec près de 250 photos inédites et une centaine d’extraits des émissions les plus illustres, ce livre est un voyage dans le temps pour revivre nos vendredis soir de débats, de livres et d’idées.

Feuilleter l'ouvrage…