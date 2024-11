"Accompagner les métamorphoses". Conférence de Camille de Toledo (Webinaire Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective)

Prochaine séance du webinaire du groupe interuniversitaire Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective (Ttépic).

La séance aura lieu le 25 novembre 2024 de 15h à 17h

Avec Camille de Toledo,

Pour une conférence-débat intitulée « Accompagner les métamorphoses » (lien zoom en fin d’annonce)

« Parlement de Loire, Internationale des rivières, société européenne des auteurs… trois “institutions potentielles” que j’ai créées ces 20 dernières années, au nom de ce que je nomme “un service public de l’imaginaire”… et comment je cherche, avec l’outil du récit, des histoires, à accompagner des métamorphoses de nos cadres juridiques, politiques… pour déborder les frontières des langues, nous mettre à l’écoute des entités non-humaines, adopter la perspective des milieux de vie, des rivières, des lacs, des forêts, et célébrer nos attachements… comment je définis l’habitation humaine du monde comme une “habitation narrative”, afin de mobiliser le langage pour changer nos manières de vivre… Ce sont quelques-uns des sujets que j’aborderai, en m’appuyant notamment sur les performances présentées au cours des dernières années : “… et la rivière devint un sujet de droit”, “comment la nature travaille ?”, “fiction d’une loi à venir…”. Mais surtout, je serai heureux de répondre à vos questions… » (Camille de Toledo)

—

Camille de Toledo vit à Berlin. Il est écrivain, diplômé de sciences politiques, docteur en littérature comparée. Il a enseigné dans plusieurs institutions, dont l’École nationale des arts visuels, à Bruxelles. Il est chercheur associé à l’Institut d’Études avancées de Nantes. Finaliste du prix Goncourt en 2021, lauréat du prix Franz Hessel et du prix de la création de l’Académie française pour Thésée, sa vie nouvelle ; lauréat de la Villa Médicis (2004), de la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature (2019). En 2008, avec Maren Sell, il a fondé la Société européenne des auteurs. Il a écrit pour l'opéra, pour le théâtre. Son dernier livre, Une histoire du vertige (Verdier, 2023), parle "des blessures" entre la langue et la vie. Il travaille également comme thérapeute avec une méthode basée sur la logothérapie de Viktor Frankl et sur les découvertes de la traumatologie. Engagé pour les droits de la nature, il a orchestré le processus pour un parlement de Loire, entre 2019 et 2021 dont est sorti un livre, Le Fleuve qui voulait écrire (2021). Il est aujourd’hui porteur de « l’internationale des rivières et autres éléments de la nature », un récit de bifurcation de notre économie politique s’appuyant sur le mouvement des droits de la nature.

—

Lien zoom :

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/88465251865?pwd=nC4pd0qRc1ViTcQUJqkGZxQ0FmHeDi.1

ID de réunion : 884 6525 1865

Code secret : 843386