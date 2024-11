Rencontre annuelle de l'Association canadienne des études francophones du XIXe siècle : appel à communications

La prochaine rencontre de l’Association canadienne d’études francophones du XIXe siècle (ACÉF-XIX) aura lieu du 27 au 30 mai 2025, et se tiendra en personne, au Collège militaire royal du Canada (CMR, Kingston, ON, Canada) siège actuel de l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens (APFUCC) dont le colloque annuel aura lieu au même moment.

Nous vous invitons chaleureusement et dès à présent à envoyer des propositions de communications de 250 mots pour l’un des ateliers ci-dessous (voir le site de l'ACÉF-XIX pour une description complète des ateliers):

Atelier 1 : L’Occulte littéraire à travers les âges. Atelier conjoint de l'APFUCC; date limite du 15 décembre 2024. Propositions à soumettre sur leur site.

Atelier 2 : Étudier et enseigner le XIXe siècle français et francophone avec les études littéraires environnementales (ÉLE). Atelier conjoint de l'APFUCC; date limite du 15 décembre 2024. Propositions à soumettre sur leur site.

Atelier 3 : Littérature et/en chanson au XIXe siècle.

Atelier 4 : La maison en péril : entre fermeture et débâcle.

Atelier 5 : Représentation des mutations sociales dans les littératures fantastiques du XIXe siècle.

Atelier 6 : Varia.

Pour les ateliers 3, 4, 5 et 6, prière d’envoyer votre proposition de communication en indiquant l’atelier concerné et en incluant une brève notice biobibliographique à l’adresse courriel de l’ACÉF-XIX (acef19e@gmail.com) avant le 10 janvier 2025.