Séminaire Théologie et technique - Benoit Sibille (IC Paris) - Sacrement. Technique efficace ou geste messianique ?

Abstract

Ne nous intéressant dans les sacrements qu’à leur seule efficacité – faire advenir une présence réelle du corps et du sang du Christ pour l’eucharistie par exemple –, nous sommes souvent conduit à nous désintéresser de leur matérialité même – ici, le pain et le vin. Ainsi, un certain paradigme technique conduit la sacramentaire à participer d’une absence réelle au monde. Guidé par Ivan Illich et proposant une lecture « techno-critique » de la théologie sacramentaire, il s’agira de reprendre l’histoire entremêlée des concepts de sacrement et de technique.