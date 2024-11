Résister à l'écocide: poéthiques, soins, philosophies (Beyrouth & Lyon, en ligne)

RENCONTRE VIRTUELLE

UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH/ UNIVERSITÉ LYON III

16 NOVEMBRE 2024

Résister à l’écocide : le cas du Liban

Poétiques, soins, philosophies

Poéthiques

10h-10h40 (h Paris)

· Guillaume Dreidemie (Université Lyon III), « May Ziadé, le poème de la terre »

· Emné Nasereddine, « Ce que cachent les arbres »

· Chiara Messarra (Université Saint-Joseph de Beyrouth), « Le sud et les cèdres de Nadia Tueini »

· Charbel Gemayel (Université Saint-Joseph de Beyrouth), « Lectures de Farjallah Haik, La Fille d'Allah »

· Tony Najjar (Université Saint-Joseph de Beyrouth), « Hommage à Sannin: lectures de Mikhail Neaimeh »

· Laura-Maria Elias (Université Saint-Joseph de Beyrouth), « Lectures de Nadia Tuéni, Juillet de ma mémoire »

Penser l'écocide : concepts et territoires

10h40 - 10h55 Pamela Krause (Université Saint-Joseph de Beyrouth), « Guérir de l’écocide ? Écritures et phénoménologies de la réparation »

10h55 - 11h25 Éric Marion (Université de Bourgogne), « La temporalité du thanatocène : le projet de guerre perpétuelle et l'hospitalité »

11h25 - 11h35 Pierre-Charles Gérard (Université Saint-Joseph de Beyrouth), « Éocide, problème environnemental ou concept juridique ? »

11h35 - 12h00 Claire Launchbury (Université de Leeds), « War, ecocide and Lebanese cinema since 1982 »

12h00 - 12h25 Munira Khayyat (New York University), « A Landscape of War: Lessons from South Lebanon »

Lien Teams :

Comité d’organisation :

Guillaume Dreidemie (Université Lyon III)

Pamela Krause (Université Saint-Joseph de Beyrouth)

Stéphanie Jabre (Université Saint-Joseph de Beyrouth)