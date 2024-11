La Volksbühne de Berlin. Histoire, contre-culture et avant-garde théâtrale depuis 1992 (Sorbonne nouvelle)

De 1992 à 2017, le mandat de Frank Castorf à la tête de la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz à Berlin a su faire de ce théâtre l’un des lieux de création les plus importants de la scène berlinoise, allemande et internationale contemporaine. Alors que nous déplorons la disparition soudaine de René Pollesch, figure majeure de ce théâtre qui en était le nouveau directeur depuis 2021, ce projet de recherche entend saisir la singularité de l’expérience artistique qui s’y est déployée. Le but est cependant moins de réaliser un bilan d’une ère Castorf qui toucherait à sa fin, que d’être attentif.ve aux ramifications d’un projet contre-culturel, dont certains aspects sont encore trop peu connus en France. Malgré de nombreuses recherches monographiques consacrées à tel ou tel artiste (Castorf bien sûr, Marthaler...), la Volksbühne n’y a en effet que peu été étudiée dans la globalité, la cohérence et les contradictions de son identité artistique. C’est ce manque que cette journée d'études, qui réunira plusieurs spécialistes francophones issus de différentes disciplines, entend combler. La journée sera ponctuée de rencontres avec Jean Chaize et Brigitte Cuvelier, qui évoqueront leur expérience au sein de la troupe de ce théâtre, et avec le metteur en scène Maxime Kurvers, qui évoquera son rapport à ce théâtre.

Programme

9h15 : accueil des participants et participantes

9h30 : Présentation de la journée

9h45-10h35 : La Volksbühne, un théâtre dans l'Histoire (1890-1992)

Jean-Louis Besson (Université Paris-Nanterre)

10h35-11h25 : La Volksbühne de l’ère Castorf (1992-2017) am Rosa-Luxemburg-Platz

Jean Chaize et Brigitte Cuvelier, danseur.ses et acteur.rices

Pause

11h40-12h40 : La Volksbühne par ses artistes (1)

Raphaël Hauser (ENS), « L’ère Castorf vue par Marthaler et Ensemble. De Murx à Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter »

Ioanna Solidaki (CET, UNIL), « L’artiste Christoph Marthaler, avant, pendant et après la Volksbühne de Berlin »

Déjeuner

14h15-15h15 : La Volksbühne par ses artistes (2) (modération : Florence Baillet)

Hélisenne Lestringant (Paris 8 – Vincennes Saint-Denis), « Chance 2000 de Christoph Schlingensief ou l’explosion des lieux scéniques »

Corentin Jan (Sorbonne Nouvelle/LMU München), « Qu’est-ce qu’un théâtre qui reposerait sur l’autonomie de ses artistes ? Quelques réponses à partir du théâtre de René Pollesch »

15h15-16h30 : Témoignage

Maxime Kurvers, metteur en scène

Pause

16h45-17h45 : Et après ?

Dieter Lesage (RITCS Bruxelles), « Anti-Dercon. Quelques réflexions sur l’affaire de la Volksbühne (2015-2018) »

Marina Dumont (Université Paris Nanterre), « RomaTrial e.V. au Grüner Salon de la Volksbühne. De l’invisibilité à l’institutionnalisation ? »