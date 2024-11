Victor Hugo à Guernesey (1855-1870): Créations et combats (BnF, site F. Mitterrand, Paris)

Proscrit depuis le coup d’État du 2 décembre 1851, Victor Hugo pose sa malle aux manuscrits pendant une quinzaine d’années à Hauteville House, à Guernesey. Cette séance invite à ouvrir la fameuse malle et à partir à la rencontre d’un écrivain aux prises avec les combats politiques de son temps.

Le 2 décembre 1851, le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, dont le mandat prend fin, organise un coup d’État afin de conserver le pouvoir. Victor Hugo réagit énergiquement à cet événement, en appelant le peuple à l’insurrection, mais celle-ci est vite écrasée. Son appartenance aux figures de l’opposition contraint Hugo à un exil qui durera 18 ans, dont près de 15 passés sur l’île de Guernesey. Loin de s’enfermer dans la complainte de l’exilé, il va faire de cette proscription une force à la fois créatrice, morale et politique. Sur ce « rocher d’hospitalité et de liberté », il va poursuivre inlassablement ses combats pour la justice, la liberté et la paix, mais aussi produire ses plus grands chefs-d’œuvres littéraires, de fascinants dessins, et une œuvre d’art totale : sa maison de Hauteville House. De cette prodigieuse activité, de multiples documents témoignent sur Gallica et sur le site de Paris-Musées.

Cette séance est animée par Gérard Audinet, directeur des Maisons de Victor Hugo (Paris et Guernesey), Thomas Cazentre, conservateur au département des Manuscrits en charge du fonds Victor Hugo, et Stéphanie Tonnerre-Seychelles, chargée de collections en science politique.

Entrée gratuite – Réservation conseillée

Rencontres :

Les Rencontres de Gallica

19 nov. 2024

17 h 30 - 18 h 30

François-Mitterrand

Salle 70