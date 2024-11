Évoquer "sous le voile de silence" : l’auctorialité implicite dans les œuvres composites de la Première Modernité (Strasbourg & en ligne)

Évoquer sous « le voile de silence » :

L’auctorialité implicite dans les œuvres composites de la Première Modernité

Lab, Bibliothèque nationale et universitaire, 5 rue Maréchal Joffre, 67070 Strasbourg

Organisée dans le cadre du projet PROC (Pratiques de Référencement dans les Œuvres Composites des XVIe-XVIIe siècles) soutenu par la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme d’Alsace (MISHA) en 2023 et 2024, la journée d’étude « Évoquer "sous le voile de silence" : l’auctorialité implicite dans les œuvres composites de la Première Modernité », qui aura lieu le 22 novembre 2024 à Strasbourg, vise à analyser les méthodes par lesquelles sont traitées dans les éditions critiques papier et numérique l’identification et l’analyse des autorités implicites dans la production des « œuvres composites » de la Première Modernité.

Interpréter le rôle de l’implicite et de ses manifestations lors de l’édition critique d’œuvres de cette période nécessite de définir les modalités d’expression du tacite ainsi que le processus de dévoilement engagé : sommes-nous face à un procédé complexe qui sous-tend la portée significative de l’œuvre ? Quel rôle le voilé joue-t-il ? Ces réflexions comportent, suivant une logique exégétique, le choix de méthodologies, d’analyses, d’opérations aptes à l’identification et à la reconstruction du dissimulé dans le contexte littéraire de l’époque moderne. Comment faire éclater, dans le cas spécifique des œuvres composites des XVIe-XVIIe siècles, ce qui se passe « sous le voile de silence » ?

Cette journée d’étude invite à poser la question de la signature et de l’auctorialité voilées, éléments intrinsèques des problématiques qui surgissent dans la production littéraire humaniste. Ces aspects seront interrogés à l’aune des différentes pratiques qu’offre un travail d’éditorialisation. Il s’agira plus précisément d’examiner dans quelle mesure l’inaltérabilité du format papier et l’interopérabilité de l’outillage numérique entraînent, dans le cadre de l’édition critique, des approches, des démarches et des perspectives à la fois singulières et complémentaires.

—

Programme

09h15-09h30 : Ouverture de la journée

Guillaume Porte (ARCHE, Unistra), Michela Lagnena (ILLE, UHA)

09h30-10h00 : « Claude de Trellon, de l’auctorialité illicite à une auctorialité cachée (1585-1595) »

Aleth de Chauvelin (CNRS, Sorbonne Université)

10h00-10h30 : « Les raisons de l’incertitude au Parnasse, ou comment Corrozet et Ancelin voilent leurs poètes »

Antonin Godet (IHRIM, Lyon 2)

10h30-11h00 : Discussion et pause

11h00-11h30 : « Auctorialité dans les ouvrages de référence : Cas des Bibliothèques françaises de La Croix du Maine et de Du Verdier »

Toshinori Uetani (CERS-CNRS, Tours)

11h30-12h00 : « Référence implicite : une occasion d’échanges (explicites) de données entre chercheu.rs.ses et professionnel.les des bibliothèques »

Perrine Hamann , Estelle Muller et Marine Parra (Bnu de Strasbourg)

12h00-14h00 : Déjeuner

14h00-14h45 : Atelier « Encoder et indexer les références » (première partie)

Guillaume Porte (ARCHE, Unistra) et Marine Parra (Bnu de Strasbourg)

Pause

15h00-16h30 : Atelier « Encoder et indexer les références » (deuxième partie)

Mickael Schauli (Urfist de Strasbourg)

—

Comité d’organisation :

Guillaume Porte (ARCHE, Unistra), Michela Lagnena (ILLE, UHA)

Comité scientifique :

Jean-Charles Monferran (Sorbonne Université)

Joana Casenave (Université de Lille)

Michèle Clément (Université Lumière - Lyon 2)

Sandra Provini (Université de Rouen)

—

Contact pour inscription : michela.lagnena@uha.fr

En ligne : partage du lien de connexion après inscription.