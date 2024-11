Vincent Ferré (sous la dir.), Les Mondes de Christopher Tolkien : Hommage pour son centenaire

Les Mondes de Christopher Tolkien : Hommage pour son centenaire, Adar, 21 nov. 2024 - 300 pages

avec des textes de Baillie Tolkien, Alan Lee, Leo Carruthers, Thomas Honegger, Christine Laferrière, Damien Bador, Vivien Stocker, Isabelle Pantin, Richard Ovenden, Jean-Philippe Qadri, Chris Smith, Laurence Lebourg, Lucas Zembrzuski, Vincent Ferré

et 16 photographies par Christopher Tolkien





Ce livre contient des témoignages de proches et des études sur celui qui a non seulement édité des milliers de pages de J.R.R. Tolkien, et cartographié son univers, mais qui apparaît ici comme un écrivain et un artiste à part entière.

Christopher Tolkien aurait eu 100 ans le 21 novembre. Il est surtout connu pour avoir « révélé » le monde inventé par son père, grâce à la vingtaine de livres qu’il a fait paraître ; mais sont présentées ici des analyses de cartes de la Terre du Milieu inconnues du grand public car conservées dans ses archives ; des études sur les œuvres qu’il a co-écrites (dont Le Silmarillion) sans jamais se mettre en avant ; avec des témoignages exceptionnels de Baillie Tolkien (la femme qui l’a accompagné pendant 54 ans, tout au long de la publication de ses œuvres) ; de l’illustrateur Alan Lee, de son éditeur anglais Chris Smith...



Pourtant, Christopher Tolkien vivait pleinement dans notre monde, où il se passionnait pour les plantes, les papillons et l’architecture. Ancien pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, étudiant puis professeur à Oxford, il était aussi photographe amateur : un cahier de 16 photographies révèle sous un nouveau jour son goût pour le monde naturel.



-------

TABLE DES MATIERES (à venir)



-------

Professeur de littérature générale et comparée à la Sorbonne Nouvelle (Paris III), Vincent Ferré a publié, sur J.R.R. et Christopher Tolkien, des ouvrages personnels (Sur les rivages de la Terre du Milieu en 2001 ; Lire J.R.R. Tolkien en 2014) et dirigé plusieurs ouvrages collectifs (Tolkien, trente ans après, 2004 ; Tolkien aujourd’hui, 2011 ; Tolkien. La fabrique d’un monde, 2013 ; revue Europe en 2016). Il a co-traduit les Lettres de Tolkien en 2005, le Cahier de croquis du Seigneur des Anneaux par Alan Lee en 2006 ; avant de traduire Une tapisserie pour Tolkien de Cor Blok en 2011 et le volume Trésors de Tolkien de Catherine McIlwaine en 2018, puis le Cahier de croquis du Hobbit (Alan Lee, 2020). Il supervise les traductions des œuvres de J.R.R. et Christopher Tolkien en français depuis vingt ans. Il a été commissaire de l’exposition Tolkien à la Bibliothèque nationale de France en 2019-2020, exposition dont il a préparé et rédigé le catalogue, Voyage en Terre du Milieu (2019). Il publie aussi sur Proust et sur le médiévalisme.