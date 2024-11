Les supports de l'actualité au XIXe s. (Reims)

Le CRIMEL (Centre de recherche interdisciplinaire sur les modèles esthétiques et littéraires) et le GRIPIC (Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication) organisent le vendredi 22 novembre 2024, à la bibliothèque Carnegie de Reims, une journée d’étude intitulée « Les supports de l’actualité au XIXe siècle ». Il s’agit du deuxième acte d’un cycle de trois journées d’étude consacré à la matérialité de l’information, envisagée dans une perspective à la fois transhistorique et transdisciplinaire.

La 1ère rencontre, consacrée à la période moderne (XVIe-XVIIIe siècles), s’est tenue le 25 novembre 2022. La 3ème aura lieu en 2026 et portera sur les XXe et XXIe siècles. Un volume tiré de ces trois journées sera publié en 2027.

La journée est en accès libre, sur inscription. Il est également possible de la suivre à distance, par zoom, en contactant les organisateurs, Lisa Bolz (lisa.bolz@sorbonne-universite.fr) et Alexis Lévrier (alexis.levrier@univ-reims.fr).

—

Programme

* Accueil à 8h45

* Séance introductive (9h-10h15)

- Présentation de la journée par Lisa Bolz (Celsa Sorbonne Université), Alexis Lévrier (Université de Reims) et Luciano Piffanelli (Université de Haute-Alsace)

- Marie-Ève Thérenty (Université Paul-Valéry Montpellier 3), conférence d’ouverture : « L’actualité : réalité, performativité, support »

* Séance 2 (10h30-12h15) : Nouveaux supports, nouvelles techniques de l’actualité (Présidence : Adeline Wrona)

- Morgane Avellaneda (Université de Nagoya) : « Gérer l’actualité en créant de nouveaux supports : les journaux de Campagne de Napoléon »

- Lisa Bolz (Celsa Sorbonne Université) : « L’information exclusive en continu : le télégraphe et l’actualité télégraphique au xixe siècle »

- Joël Langonné (Université catholique de l’Ouest) : « Journaux maritimes et télégraphie longue distance (1905-1914). Le télégraphiste embarqué comme figure héroïque (du journalisme ?) »

* Séance 3 (14h15-16h) : Matérialité et viralité des supports d’information (Présidence : Martine Lavaud, Université d’Artois)

- Julien Schuh (Université Paris Nanterre) : « Par-delà les ciseaux et la colle : matérialité de la viralité au XIXe siècle »

- Camille Mas (Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Les microformes journalistiques à la Belle Époque »

- Adeline Wrona (Celsa Sorbonne Université) : « J’accuse à la lettre : de la brochure au journal, jeux typographiques et pouvoir du support dans l’affaire Dreyfus ».

* Séance 4 (16h15-17h30) : Illustrations et caricatures (Présidence : Marie-Ève Thérenty)

- Céline Duverne (Université de Reims) : « Des hommes de lettres dans la cité : l’actualité littéraire au prisme du dessin de presse »

- Aliénor Poitevin (Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Les suppléments illustrés de grands quotidiens littéraires : faire événement dans un périodique culturel subsidiaire (1890-1900) »

* 17h30 : Conclusion