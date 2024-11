Jeanne-Marie Boivin & Baptiste Laïd (dir.), Marie de France fabuliste. « Un art plus ke li deable »

Les articles réunis dans ce volume sont issus de la première manifestation scientifique consacrée, en 2021, au premier recueil de fables en français composé à la fin du XIIe siècle par la première écrivaine en langue française, Marie de France.

Ce recueil inaugural est une œuvre protéiforme, où les récits antiques les plus connus côtoient des fabliaux avant la lettre et des récits apparentés au Roman de Renart. Par son ampleur et par l’originalité de son contenu, il explore de nombreux enjeux politiques et moraux de la féodalité, pour laquelle il constitue un manuel d’éducation unique dans l’histoire du genre.

Largement diffusées, adaptées et traduites du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne, les fables de Marie doivent une large part de leur succès à l’art poétique qu’elle déploie dans leur composition : un art du langage et de ses ruses « supérieur à celui du diable ».

Les illustrations qui accompagnent les récits dans les manuscrits dès le XIIIe siècle, et dont plusieurs sont pour la première fois reproduites dans ce volume, font des apologues, bien avant que leurs vignettes ne deviennent dans les fabliers imprimés un horizon d’attente des lecteurs, un objet total, littéraire et pictural.

