Causerie littéraire avec l'écrivaine Louise Dupré (Univ. de Sherbrooke, en ligne)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la causerie littéraire avec l’écrivaine Louise Dupré, qui aura lieu le jeudi 21 novembre 2024, de 11 h 30 à 13 h (EST). L’événement se déroulera au laboratoire du GRÉLQ (A3-103) de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke et en ligne sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées à y assister à distance doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/3VxJDhdtQQYpfFdA8. Un lien de connexion vous sera envoyé la veille de l'événement.

Visitez le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/54146

Crédit photo : Geneviève Bergeron.