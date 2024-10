A Room of One’s Own en Europe (cycle de séminaires en ligne)

Ce cycle de séminaires explorera l’héritage de A Room of One’s Own dans quelques pays européens, en réunissant des universitaires qui retraceront la réception de l’essai et des invitées dont les projets artistiques, littéraires ou éditoriaux ont participé de la postérité de A Room of One’s Own dans leur pays.

Les séances auront lieu en anglais, sur Zoom, le jeudi de 18h à 20h (CET, heure de Paris).

Pour recevoir l'invitation Zoom, contactez-nous à woolfianroom@gmail.com

—

Programme

14 Novembre 2024 : A Room of One’s Own en Espagne

avec Laura Lojo Rodriguez (Professeure, Université de Saint-Jacques-de-Compostelle) & Celia Recarey (éditrice et traductrice)

5 Décembre 2024 : A Room of One’s Own en Lituanie

avec Linara Bartkuviene (Maîtresse de conférences, Université de Vilnius) & Neringa Bulotaite (comédienne)

27 Février 2025 : A Room of One’s Own en Italie

avec Elisa Bolchi (Maîtresse de conférences, Université de Ferrara) & Serena Ballista (écrivaine et militante féministe)

20 Mars 2025 : A Room of One’s Own en Allemagne

avec Henrike Höllein-Krause (Doctorante, Freie Universität Berlin) & Susanne Kuhlendahl (romancière graphique)

24 Avril 2025 : A Room of One’s Own en Turquie

avec Demet Karabulut Dede (Chercheuse Fulbright, Université de Princeton – Haliç University) & Jale Karabeki (fondatrice et directrice artistique de la compagnie théâtrale féministe Tiyatro Boyalı Kus)

Mai 2025 : A Room of One’s Own en France (date et invité·e à préciser)

avec Valérie Favre (Maîtresse de conférences, Université Paris 1), Anne-Laure Rigeade (Maîtresse de conférences, Université Paris Est Créteil)

—

N'hésitez pas à consulter le carnet hypothèses du projet de recherche « A Room of One’s Own : Échos et Circulations » pour plus d'informations : https://room.hypotheses.org/

Séminaires organisés avec le soutien de l’axe Genre de l'ISJPS (UMR 8103 – Paris 1) et du LIS (EA 4395 – UPEC)