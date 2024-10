Sarah-Anaïs Crevier Goulet, Keren Mock, Nicolas Rabain, Beatriz Santos (dir.), Julia Kristeva. Révolte et reliance

Toujours en acte, la pensée de Julia Kristeva est à l'écoute des bouleversements de l'histoire, des théories et des disciplines, tout comme des enjeux contemporains et des questions éthiques. Conçue dans les mouvements de révolte et de reliance, elle prend ancrage au cœur de ce qui relie l'intime et le social-historique : là se trouve la force créative d'une œuvre protéiforme, dont le rayonnement dépasse cultures et disciplines.

L'exigence de la vision humaniste de l'autrice oblige à suivre l'héritage des Lumières : c'est en confrontant les points de vue que, dans le vaste ensemble de leurs enchevêtrements, la complexité se dévoile. De la signifiance au récit intertextuel, de l'inscription inconsciente aux limites de la vie, de la révolte adolescente à la violence des pouvoirs de l'horreur, des portraits littéraires aux expressions esthétiques et artistiques, du besoin de croire à la pulsion de savoir, les trois volets de cet ouvrage, issu du colloque de Cerisy tenu en 2021 (humanités, littérature, psychanalyse), permettront de considérer à sa juste mesure la singularité du parcours kristévien.

Sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, les réflexions éclairées par le débat avec de nombreux penseurs tant français qu'étrangers permettront d'entretenir un dialogue privilégié avec celle qui se définit comme un « monstre de carrefours », et qui est assurément non seulement une personnalité hors pair, mais aussi l'une des intellectuelles les plus importantes de notre temps.