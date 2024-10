Colloque international

Écrivain.e.s/sociologues

La littérature contemporaine face au monde social



Rome, 13-15 novembre 2024



Depuis qu’au début des années 1980, la littérature française s’est ressaisie du réel, les écrivains empiètent sur le domaine des sciences sociales. Loin d’en revenir à l’esthétique réaliste déployée au XIXe siècle, ils inventent pour cela des formes littéraires inédites et testent de nouvelles manières d’écrire. Dans le même temps, les sociologues empruntent à la littérature des modes d'expression jusqu’alors incongrus dans leur discipline : récit, roman, théâtre, autobiographie…

Le présent colloque se propose d’étudier ces nouvelles formes d’écriture du monde social, où écrivains et chercheurs se rejoignent, échangent pratiques et méthodes, partagent questions poétiques et esthétiques, dans une exigeante investigation des réalités contemporaines.

PROGRAMME

Mercredi 13 novembre

DSEAI, Bâtiment Marco Polo, salle 109 (Circonvallazione Tiburtina, 4 Roma)



14h00

Mot d’accueil : Simone Celani, Stéphane Poliakov



14h30 Dominique Viart (Présidence)

Andrea Del Lungo (Sapienza Università di Roma)

Ouverture : Archéologie des transfuges de classe (Balzac, Flaubert, Zola)

Karine Légeron (Université de Montréal / Université Paris Nanterre)

Situer la parole : de l’influence des lieux sur la collecte de témoignages dans quelques récits d’enquête contemporains



16h00 Elisa Bricco (Présidence)

Valerio Cordiner (Sapienza Università di Roma)

Je est une chose : la sociologie du Pays vert dans l’œuvre de Pierre Bergounioux

Wanda Pendrié (Université Paris Nanterre)

Le silence des personnages dans deux fictions contemporaines, Joseph (2014) de Marie-Hélène Lafon et Le Corps des anges (2005) de Mathieu Riboulet

17h15 Entretien

Arno Bertina (écrivain) et Paolo Tamassia (Università di Trento)

Jeudi 14 novembre

Fondazione Primoli (Via Giuseppe Zanardelli, 1 - Roma)



9h30 Letizia Norci Cagiano de Azevedo (Mot d’accueil)



Laurent Demanze (Présidence)



Gisèle Sapiro (EHESS)

La littérature comme sociologie pratique : Perec, Ernaux, Louis

Francesca Lorandini (Università di Modena e Reggio Emilia)

Interroger les limites de la sociologie. L’œuvre romanesque d’Aurélien Bellanger

Marielle Macé (EHESS)

Des limbes — Luc Boltanski sociologue et poète

11h30 Gianfranco Rubino (Présidence)

Aurélie Adler (Université de Picardie Jules Verne - Amiens)

Maria Pourchet : le romanesque contre la sociologie ?

Paolo Tamassia (Università di Trento)

Marie Cosnay entre littérature et enquête sociale : limites et pouvoirs de la (non-)fiction



12h45 Pause déjeuner



14h30 Marielle Macé (Présidence)

Aurore Labadie (Université Sorbonne Nouvelle)

« Il faut que les gens sachent… ». Les écrivains face aux conflits sociaux

Marine Aubry-Morici (Università Roma Tre)

Mélange des genres : fiction, sociologie et satire



16h Paolo Tamassia (Présidence)

Sylvie Servoise (Le Mans-Université) :

Petit traité de sociologie sauvage : Que faire des classes moyennes ? de Nathalie Quintane



16h40 Entretien

Jérôme Meizoz (écrivain) et Laurent Demanze (Université Grenoble Alpes)

19h

Rencontre avec Maylis de Kerangal à la Librairie Stendhal (Piazza San Luigi dei Francesi 23 - Roma)

Vendredi 15 novembre

Villa Médicis (Viale della Trinità dei Monti, 1 - Roma)



9h30 Jérôme Meizoz (Présidence)

Dominique Rabaté (Université Paris Cité)

Chiffres et singularité. À partir de Databiographie de Charly Delwart

Laurent Demanze (Université Grenoble Alpes)

L’« autobiographie par les toits » de Nathalie Heinich



10h40 Dominique Rabaté (Présidence)

Delphine Edy (Université de Strasbourg – ACCRA)

Faire théâtre de l’écriture du monde social (à partir des récits d’Arno Bertina, Maylis de Kerangal, Jérôme Meizoz & Cie)



12h Entretien

Maylis de Kerangal (écrivaine) et Ilaria Vidotto (Sapienza Università di Roma)



13h Pause déjeuner



14h30 Andrea Del Lungo (Présidence)

Nathalie Piégay (Université de Genève)

Écrire entre

Dominique Viart (Université Paris Nanterre)

Joy Sorman : formes littéraires de l’enquête sociale

Elisa Bricco (Università di Genova)

Carole Fives, écrivaine de la femme d’aujourd’hui



16h35 Entretien

Joy Sorman (écrivaine) et Martine Van Geertruijden (Sapienza Università di Roma)



Comité scientifique: Elisa Bricco (Université de Genova), Andrea Del Lungo (Sapienza Università di Roma), Laurent Demanze (Université Grenoble-Alpes), Dominique Rabaté (Université Paris Cité), Paolo Tamassia (Università di Trento), Martine Van Geertrujiden (Sapienza Università di Roma), Dominique Viart (IUF-Paris Nanterre), Ilaria Vidotto (Sapienza Università di Roma)



Contacts : martine.vangeertruijden@uniroma1.it ; ilaria.vidotto@uniroma1.it