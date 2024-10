Les "Empires" trans-médiatiques, des années 1920 aux années 1960 : Essor(s) et organisation(s) (Sorbonne Nouvelle, Paris)

Les Empires trans-médiatiques, des années 1920 aux années 1960: Essor(s) et organisation(s)

(The Rise of) TransMedia “Empires,” 1920s-1960s

Université Sorbonne Nouvelle

Mercredi 23 octobre 2024

Salle Claude Simon

PROGRAMME

9h30: Ouverture et mot d’accueil / Opening

Laurence Cossu-Beaumont, Hélène Le Dantec-Lowry (Center for Research on the English-speaking World – Université Sorbonne Nouvelle)

9h45-10h: Introduction

Alice Morin et Favian Mostura (CREW – Université Sorbonne Nouvelle)

*10h-11h00: Panel 1

From Family Business to Corporation: American Publishers in Transformation / Les transformations du paysage éditorial aux États-Unis : des entreprises familiales aux grandes sociétés ?

Chair / modération : Céline Mansanti (Conflits, représentations et dialogues dans l’univers anglo-saxon – Université de Picardie-Jules Verne)

Emmanuelle Paccaud (Centre des sciences historiques de la culture – Université de Lausanne):

Une « affaire de famille » : organisation et cohésions socioprofessionnelles au sein du groupe de presse magazine américain Condé Nast (1920-1950)

Favian Mostura (CREW – Université Sorbonne Nouvelle):

David A. Smart and his Media Empire, a Legacy Across Print and Film*

11h00-11h30: Pause café / Coffee Break

*11h30-12h30: Panel 2

Transmedia Narratives in Changing Mediascapes in Interwar and Postwar France / Récits transmédias au sein d’un environnement médiatique français en reconfiguration

Chair / modération : Jean-Yves Mollier (Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

Alexie Geers (Laboratoire des Sciences de l’Information et de la Communication – Université Sorbonne Paris Nord):

Le Salon des Arts Ménagers et l’invention trans-médiatique de la ménagère

Loïc Artiaga (Identités, Territoires, Expressions, Mobilités – Université de Pau et des Pays de l’Adour):

Les Presses de la cité (1926-1987) : origines industrielles, stratégies médiatiques*

12h30-14h00: Déjeuner / Lunch

*14h00-15h00: Panel 3

Challenging the Outlines of ‘Media Empires,’ or: Thinking Through Empire(s) and (Inter)mediality / Quels contours pour quels empires ? Transformations des structures et transmédialité

Chair / modération : Benoît Tadié (Centre de Recherches Anglophones – Université Paris Nanterre)

Jonathan Dentler (Médias, Images, et Technologies – Institut Catholique de Paris):

On Media Inter-Imperialism: Triangulating Time-Life, Walt Disney Studios, and the Radio Corporation of America

Laura Truxa (Centre de Recherches sur les Arts et le Language – EHESS):

Le rôle du marketing dans la construction et les mutations de l’empire transmédiatique de Time, Inc.*

15h00-15h30: Pause café / Coffee Break

*15h30-16h30: Concluding Keynote and Summary

Vanessa Schwartz (Visual Studies Research Institute – University of Southern California):

“That’s Info-tainment! Some Thoughts on Trans-media and Press Empires”*

16h30-16h45: Pause café / Coffee Break

16h45-17h30: Discussion de clôture / Closing discussion

Contacts: Alice Morin (alice.p.morin@gmail.com) / Favian Mostura (favian.mostura@sorbonne-nouvelle.fr)