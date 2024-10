Réputation contestée – réputation paradoxale ? (XVIe-XVIIIe s.)

Journée d'étude interdisciplinaire

Réputation contestée - réputation paradoxale? (XVIe - XVIIIe siècles)

Université d'Orléans - 15 novembre 2024

La réputation peut potentiellement se détacher d’une vérité factuelle. Elle peut être écran de projection plutôt que représentation à l’identique. Cela augmente sa plasticité et l’intérêt de son analyse par l’investissement discursif, notamment à l’endroit où elle fait l’objet de constructions contradictoires, de contestations qui révèlent des ordres discursifs divergents, des critères de jugement discordants. En résultent des réputations paradoxales, dues aux constructions contradictoires qui ne sont pas solubles dans un consensus social, mais relèvent de groupes sociaux et milieux divers, aux autorités concurrentes, et permettent ainsi d’appréhender les dynamiques sociales à l’œuvre. La journée d’étude s’intéressera à différents types de réputation paradoxale, ainsi qu’aux représentations de ces réputations complexes, aux XVIe-XVIIIe siècles.

Journée organisée par

Stéphanie Loubère, Sebastian Türk et Gabriele Vickermann-Ribémont (Laboratoire POLEN, Université d'Orléans)



Programme

9h30 : Accueil des participantes et participants

10h : Introduction – Stéphanie Loubère, Sebastian Türk et Gabriele Vickermann-Ribémont (Université d’Orléans)

Session 1 – Président : Jean-Pierre Vittu (Université d’Orléans)

10h15 : Lou-Andréa Piana (Université de Franche-Comté), « Des devisants divisés : commenter la réputation dans la narration brève du XVIe siècle »

10h45 : Alexandre Goderniaux (Univ. de Neuchâtel / Univ. de Lille), « Tyran hypocrite ou souverain polymorphe ? La réputation d’Henri III entre construction polémique et action politique »

11h15 : Cécile Leduc (Sorbonne Université), « Polyphonie des Mémoires de la Fronde : la construction d’une réputation paradoxale du prince de Condé ? »

11h45 : Discussion

Pause déjeuner

Session 2 – Présidente : Geneviève Haroche-Bouzinac (Université d’Orléans)

14h : Mathilde Claveirole (Sorbonne Nouvelle), « ‘La gloire de la femme consiste à ne faire point parler d’elle’ : apologies détournées dans les romans-mémoires au féminin de la fin du XVIIe siècle »

14h30 : Anna Isabell Wörsdörfer (Université de Münster), « La réputation contestée des experts en magie sur la scène théâtrale : de la démystification de l’adepte à la démystification de la discipline »

15h : Théo Burnel (Université de Lorraine), « La vie ecclésiastique et les risques de la littérature : les carrières contrastées de Joseph Dinouart »

15h30 : Discussion

16h15 : Discussion finale – Modération : Gaël Rideau (Université d’Orléans)