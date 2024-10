Projet FOLK : « Réécritures et transmission culturelle des mythes, des légendes et des contes populaires : plurilinguisme, littérature et arts »

Programme FOLK : « Réécritures et transmission culturelle des mythes, des légendes et des contes populaires : plurilinguisme, littérature et arts »

Organisation : Dominique Peyrache-Leborgne et Cécile Brochard (Nantes Université)

dominique.leborgne@univ-nantes.fr ; cecile.brochard@univ-nantes.fr

***

Séminaire en présentiel et visioconférence (janvier-avril 2025) :

Mardi 14 janvier 2025, 17h-19h, salle 104 Château, Campus Tertre, Nantes Université

Introduction par Cécile Brochard (Nantes Université) et Dominique Peyrache-Leborgne (Nantes Université)

Constance Gornès (Nantes Université), « Sabbats et diableries : La "Triade des bardes" et le folklore national dans le drame romantique polonais » (présentiel)

Stamatis Zochios (EPHE), « Réinterpréter la mythologie païenne slave dans la culture soviétique et post-soviétique » (visio)

Mardi 11 février 2025, 17h-19h, salle 104 Château, Campus Tertre, Nantes Université

Walter Zidarič (Nantes Université), « Le mythe d’Orion sur la scène opératique italienne du XXIe siècle » (visio)

Andrea Baldan (Goethe Universität Frankfurt am Main), « Le mythe paneuropéen du pays de Cocagne : la nourriture au miroir des traductions et réécritures » (visio)

Mardi 11 mars 2025, 17h-19h, salle 104 Château, Campus Tertre, Nantes Université

Inès Cazalas (Université de Paris-Cité), « « Infléchir les mythes : devenirs de quelques récits bantous chez Mia Couto » (présentiel)

Marie-Agnès Thirard (Université de Lille), « L'œuvre d'Amadou Hampaté-Bâ, Petit Bodiel, du conte au roman engagé » (visio)

Mardi 1er avril, 2025, 17h-19h, salle 104 Château, Campus Tertre, Nantes Université

Carole Boidin (Université de Nanterre), « Entre héritage latin et héritage oriental : stratégies d'appropriation de traditions mythologiques dansl'Algérie coloniale » (présentiel)

Emmanuel Plantade (Classes préparatoires, Lyon), « Les Contes oubliés des Mille et une nuits d’Albert Caise : entre orientalisme colonial et souci d’authenticité ethnologique » (visio)

***

Journée d’études n°1 : jeudi 15 mai 2025

(en format hybride, salle 104 Château, Campus Tertre, Nantes Université)

Matinée :

Lucie Thévenet (Nantes Université), « La pendaison d'Amata dans l'Énéide : une réécriture entre rituel latin local, sources mythologiques grecques et influence tragique » (présentiel)

Virginie Tellier (Université de Cergy), « Circulation des contes kalmouks dans l’espace européen » (présentiel)

Cécile Gauthier (Université de Reims), « L’écrivain et la nourrice conteuse : transmission, adoption ou appropriation ? l'exemple de Sacher-Masoch et Handscha. » (présentiel)

Vanessa Besand (Université de Bourgogne), « « De quelques réécritures de Blancheneige dans les arts visuels aux XXe et XXIe siècles » (présentiel)

Après-midi :

Irena Kristeva (Université de Sophia, Bulgarie), « Pascal Quignard ou comment réécrire le mythe aujourd’hui » (présentiel)

Louis Watier (Université de Toulouse Jean Jaurès), « Les migrations d’Aztlan : des codex précoloniaux aux Techniciens du Sacré » (présentiel)

Natalia Gamalova (Université de Lyon 3), « Les "contes attiques" de Th. Zieliński » (présentiel)

Benjamine Toussaint (Université de Paris-Sorbonne), « Entre humour et engagement politique, la réécriture des mythes et contes populaires chez Naomi Mitchison » (présentiel)

***

Journée d’études n°2 : vendredi 17 octobre 2025

(en format hybride, salle 104 Château, Campus Tertre, Nantes Université)

Matinée :

Natalia Vela Ameneiro (Université de Cadix), « La mythologie fondatrice tahitienne : un héritage de Teuira Henry et Simone Grand » (présentiel)

Lisa El Ghaoui (Université de Grenoble-Alpes), « Le folklore marocain dans les contes, légendes et récits inédits d'Elisa Chimenti : entre littérature et ethnologie » (présentiel)

Evelyne Jacquelin (Université d’Amiens), « Le mythe de l’Atlantide dans Le Vase d’or de E.T.A. Hoffmann » (présentiel)

Après-midi :

Pauline Franchini (Université de Lyon 3), « Comment et pourquoi lire et traduire Monteiro Lobato, le passeur de contes brésilien aujourd’hui accusé de racisme ? » (visio)

Bochra et Thierry Charnay (Université de Lille), « Les métadiscours critiques des réécritures féministes contemporaines sur les mythes et les contes » (présentiel)

Yasmine Saouli et Sihem Guetaffi (Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie), « Les réécritures transmédiatiques du conte populaire algérien "Loundja, la fille de l'ogresse" » (visio)

Amal Baslimane (Université de Ghardaïa, Algérie), « Étude interculturelle de la réécriture de "Cendrillon" dans le folklore littéraire mozabite : le conte populaire mozabite "Fafa N'Ghad" » (présentiel)

***

Avec la participation écrite de :

-Hassane Benamara (Maroc), « La littérature orale berbère de Figuig : nature, conservation et transmission »

-Marie-Christine-Arlette Bessomo Mvogo (Institut des Beaux-Arts, Université de Douala, Cameroun)

-Oriane Chevalier (Doctorante, Université de Clermont-Auvergne)

-Christiane Connan-Pintado (Inspé, université de Bordeaux) « Présence des ethno-contes dans l’édition contemporaine pour la jeunesse. Le cas du "Petit chaperon rouge" »

-Emlyn David (Doctorante, Université Bordeaux-Montaigne)

-Sara Di Santo Prada (Chercheuse associée laboratoire ELLIADD, université de France-Comté)

-Gaëlle Duclaux de l'Estoille (Doctorante, Université de Sorbonne Nouvelle)

-Maria Hansson (Docteure, membre associé Université de Bordeaux-Montaigne)

-Lucie Herbreteau (Docteure, Université d’Angers)

-Manon Grand (Docteur, chercheuse associée 3L.AM, Université d’Angers et du Mans)

-Ludivine Gravito (Doctorante, Université Lyon 2)

-Corentin Le Corre (doctorant, Université Clermont-Auvergne / Nantes Université)

-Carole Martin (docteure, Université haute-Alsace)

-Anne Schaefer (docteure, enseignante associée, University of Notre-Dame, Indiana, USA)

-Elaheh Setoodehpour (doctorante, Nantes Université)

-Lena Simon (Doctorante, Université de Bretagne Occidentale)

-Prosper T. Tiofack (Docteur, Université de Dschang, Cameroun-Aix Marseille Université)