Hommes et femmes du livre à Rouen au XVIe s. Journée d'étude et de visites, en l'honneur de Pierre Aquilon

À l’occasion de la publication du volume Hommes et femmes du livre à Rouen au XVIe siècle en l’honneur de Pierre Aquilon, l'École nationale des chartes (centre Jean Mabillon), l'Université de Rouen (GRHis) et la Ville de Rouen (Bibliothèque municipale classée) en collaboration avec les Archives départementales de Seine-Maritime et le musée des Beaux-Arts de Rouen organisent une journée d'étude et de visites.

Matinée, après-midi et visites sont soumises à des inscriptions séparées.

—



Programme de la matinée - Rive gauche - Pôle culturel Grammont

9h : Accueil dans l’auditorium des Archives départementales de la Seine-Maritime

Mot de bienvenue :

- Vincent Maroteaux, directeur des archives départementales de Seine-Maritime,

- Marie-Andrée Malleville, adjointe à la culture, au patrimoine et au matrimoine,

- Stéphane Haffemayer, directeur-adjoint à la recherche UFR LSH et directeur du GRHis (UR 3831) à l’université de Rouen-Normandie

Introduction de la journée :Thierry Claerr, Élisabeth Lalou, Anne-Bénédicte Levollant

Introduction : Valérie Neveu

Le parcours de Pierre Aquilon par Rémi Jimenes, Toshinori Uetani et Christine Bénévent

10h : Malcolm WALSBY, professeur d’histoire du livre, directeur de la recherche à l’ENSSIB

« Nouveaux éclairages sur la géographie urbaine de l’édition rouennaise et les acteurs du livre à Rouen au XVIe siècle à la lumière des archives »

10h30 :Thierry CLAERR responsable de la bibliothèque des Archives nationales et membre du centre Jean-Mabillon

«À la marque de la licorne. Transferts artistiques et confrontations professionnelles dans les mondes parisien et rouennais du livre au XVIe siècle à travers les relations de la famille Kerver avec Rouen (1496-1583) »

10h45 : Questions et pause

11h00 : Visite guidée de l’exposition Extravagante Renaissance. Geoffroy Dumonstier, de Rouen à Fontainebleau et présentation de documents d’archives

Exposition présentée du 1er octobre 2024 au 4 janvier 2025 aux archives départementales de Seine-Maritime, pôle culturel Grammont.

—

Programme de l'après-midi - Rive droite - Musée des Beaux Arts et Bibliothèque patrimoniale de Rouen



14h : Présentation des ouvrages à la bibliothèque municipale classée de Rouen ou Visite des collections du XVIe siècle du musée des beaux-arts par Diederik Bakhüys, conservateur en charge des collections anciennes et du cabinet d’art graphique. Sur inscription sous réserve du nombre de places disponibles.

15h : Élisabeth LALOU professeure émérite d’histoire médiévale

« Du manuscrit à l’imprimé dans deux mystères joués à Rouen. Le mystère de saint Crépin et saint Crépinien « fait à Rouen en 1443 » et l’Incarnation et Nativité « monstré par personnages » en 1474 »

15h15 : Denis HÜE, professeur émérite de langue et de littérature du Moyen Âge et de la Renaissance

« Nicole Osber et ses imprimés à Caen et Rouen »

15h30 : Olivier GRELLETY BOSVIEL docteur EPHE (Histoire du livre) / Université de Poitiers (Musicologie)

« Les imprimés de musique en Normandie au XVIe siècle. »

15h45 : Questions

16h : Conclusion par Jean-Dominique MELLOT, conservateur général des bibliothèques, chef de service de l’inventaire rétrospectif, Bibliothèque nationale de France

16h15 : Présentation des ouvrages à la bibliothèque municipale classée de Rouen ou Visite des collections du XVIe siècle du musée des beaux-arts par Diederik Bakhüys, conservateur en charge des collections anciennes et du cabinet d’art graphique. Sur inscription sous réserve du nombre de places disponibles.

—

Visite libre à la bibliothèque municipale de l’exposition Dominotés ! pendant tout l’après-midi (13h-18h)