Les écrits d'autrices sur les arts plastiques aux XXe et XXIe s.. critique d'art, fiction, essai (Rennes)

Journée d'étude "Les Ecrits d'autrices sur les arts plastiques aux XXe et XXIe siècles (critique d'art, fiction, essai)"

Vendredi 8 novembre 2024

Université Rennes 2, CELLAM

Organisée par Dominique Vaugeois et Nicolas Thierry

Salle recherche de l'UFR ALC (bât. B)

et lien vidéoconférence sur demande (dominique.vaugeois@univ-rennes2.fr et nicolas.thierry@univ-rennes2.fr)

—

9h30 > Accueil des participant.es

9h45 > Introduction par Dominique Vaugeois et Nicolas Thierry

Panel 1 - modération : Dominique Vaugeois

10h00 > Hélène Baty-Delalande (Université Rennes 2, CELLAM) : Esquisser ou éviter la critique d'art ? Traces sensibles dans les Mémoires de Beauvoir

10h25 > Nicolas Thierry (Université Rennes 2, CELLAM) : Du génie toujours mâle au female Künstlerroman : les genres du roman de l'artiste chez Elsa Triolet

10h50 > Discussions et pause

Panel 2 - modération : Nicolas Thierry

11h15 > Serge Linarès (Sorbonne Nouvelle, THALIM) : Approcher le minotaure : Lydie Salvayre dans le labyrinthe picassien

11h40 > Dominique Vaugeois (Université Rennes 2, CELLAM) : Se débrouiller avec le genre : les écrits sur l'art de Maryline Desbiolles

12h05 > Discussions

12h30 > Déjeuner

Panel 3 - modération : Serges Linarès

14h30 > Kirsty Bell (Université Mount Allison) : Amitié et sororité : Martine Delvaux, Nan Goldin et Hollis Jeffcoat

14h55 > Aurélie Le Formal (Université de Paris Nanterre) : « WHO GETS TO SPEAK AND WHY […] IS THE ONLY QUESTION » : la critique d'art dans le roman I Love Dick de Chris Kraus, entre filiation, posture et imposture

15h20 > Discussions et pause

16h30 > Rencontre avec Nathalie Piégay, autrice de l’essai 3 nanas

Animée par Dominique Vaugeois et Nicolas Thierry, aux Archives de la critique d’art (4 allée Marie Berhaut, Bât. B, 2e étage, Rennes)