Danser au Moyen Âge : musique, chorégraphie et littérature (Lausanne, Suisse)

Journée d'études en collaboration avec la CUSO

Danser au Moyen Âge : musique, chorégraphie et littérature

Vendredi 18 octobre 2024

Château de Dorigny, salle 106 (Lausanne, Suisse)

Cette journée propose d’explorer l’univers sonore du Moyen Âge au XVIIe siècle à travers l’étude de la danse, du geste et de la chorégraphie. Il s’agira de comprendre de quelle manière le son devient le guide du corps et du mouvement, comment la notation du geste sur la partition s’est développée pour transmettre cet art et de se questionner sur le rôle de la danse dans la société en étudiant ses reflets dans la littérature. Cet atelier sera l’occasion d’aborder le rapport entre musique et danse à travers la théorie, la pratique et l’exercice, guidés par des musicien.ne.s, une danseuse et des conférencier.ère.s.

09h15: Introduction

9h30: Mathias Sieffert (Université Paul-Valéry, Montpellier III), Les danses macabres au XVe siècle dans la littérature

10h40: Pause

11h00: Dora Kiss (Département de l'Instruction Publique du canton de Genève), De la lettre au signe : notations chorégraphiques

12h00: Repas

13h30: Atelier I : danse-musique. Avec Dora Kiss (Département de l'Instruction Publique du canton de Genève), François Mützenberg (Conservatoire de musique de Lausanne) et Marie-Claire Bettens (Ecole de musique de Lausanne et Conservatoire de l'Ouest Vaudois)

15h00: Pause

15h15: Atelier I : danse-musique (suite)

16h15: Conclusion