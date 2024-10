Sade, passionnément. Le rôle des émotions dans la pensée sadienne (Turin)

[English bellow]

Colloque international

"Sade, passionnément. Le rôle des émotions dans la pensée sadienne"

Université de Turin (Complesso Aldo Moro, Via Giuseppe Verdi - Sala lauree - 3ème étage)

25-26 octobre 2024

Inscription pour participer à distance :

Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà s'inscrire à l'adresse eleonora.alfano@unito.it et un lien de connexion leur sera envoyé quelques jours avant la tenue du colloque.

—

Programme :

25 octobre 2024

[9-11.50h]

Caroline WARMAN (Jesus College – University of Oxford), Émotion, commotion, passion, secousse : Théories de la sensation active chez Sade

Danilo BILATE (Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro), Sade et la théorie des affects

Marco MENIN (Università degli Studi di Torino), Le rôle de la peur dans la théorie sadienne des émotions

[11.50-12.50h]

Michel DELON (Université Paris IV-Sorbonne), Le principe de délicatesse entre le cœur et la tête

[14.30-16.20h]

Alexis TÉTREAULT (University of Ottawa), Et ils s’ennuyèrent dans le boudoir : Réflexions sur le rôle de l’ennui au sein de l’anthropologie sadienne

Po-Yu HUANG (Université Paris Nanterre), La discussion du bonheur dans la huitième journée des "Cent vingt journées de Sodome"

[16.20-17.40h]

Lydia VÁZQUEZ JIMÉNEZ-Juan Manuel IBEAS (Instituciones Universidad del País Vasco), "Aline et Valcour" : Représentation de la passion espagnole

Lassàad HÉNI (Université de Gabès), La place des émotions dans l’épisode italien de l’"Histoire de Juliette"

26 octobre 2024

[9.30-12.40h]

Leila CHEVALLEY (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle), Existe-t-il une esthétique sadienne des émotions ?

Liza STEINER (Université de Strasbourg), L’expérience des émotions dans le théâtre sadien

Sarah DIDIER (Université de Nancy), Jouir et se disposer à jouir dans tous les temps (passé, présent, avenir) : la valse de Sade

Tilila MOUNTASSER - Mohamed Zaki LHANAOUI (University Ibn Zohr – Agadir), Le langage des passions : rhétorique et émotions dans le discours sadien

[14.30-17h]

Minh Hoang PHAM (Université Catholique de Louvain), Sade explicateur de Rousseau : la passion sexuelle comme source de la ‘contrapathie’

Franck Cyril Patrick GOMA (Université de Lille), Le libertin sadien comme surhomme nietzschéen, ou le désir de jouissance comme volonté de puissance

Giovanni LEGHISSA (Università degli Studi di Torino), L'utopia sadiana. Legge, desiderio, emancipazione



***************************************

International Conference

"Sade, passionnément. Le rôle des émotions dans la pensée sadienne"

University of Turin (Complesso Aldo Moro, Via Giuseppe Verdi - Sala lauree - 3rd floor)

25-26 October 2024

Registration to participate remotely :

Interested people can already register at eleonora.alfano@unito.it and a connection link will be sent to them a few days before the Colloque.

—



Program :

25 10 2024

[9-11.50 a.m.]

Caroline WARMAN (Jesus College – University of Oxford), Émotion, commotion, passion, secousse : Théories de la sensation active chez Sade

Danilo BILATE (Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro), Sade et la théorie des affects

Marco MENIN (Università degli Studi di Torino), Le rôle de la peur dans la théorie sadienne des émotions

[11.50-12.50 a.m.]

Michel DELON (Université Paris IV-Sorbonne), Le principe de délicatesse entre le cœur et la tête

[2.30-4.20 p.m.]

Alexis TÉTREAULT (University of Ottawa), Et ils s’ennuyèrent dans le boudoir : Réflexions sur le rôle de l’ennui au sein de l’anthropologie sadienne

Po-Yu HUANG (Université Paris Nanterre), La discussion du bonheur dans la huitième journée des "Cent vingt journées de Sodome"

[4.20-5.40 p.m.]

Lydia VÁZQUEZ JIMÉNEZ-Juan Manuel IBEAS (Instituciones Universidad del País Vasco), "Aline et Valcour" : Représentation de la passion espagnole

Lassàad HÉNI (Université de Gabès), La place des émotions dans l’épisode italien de l’"Histoire de Juliette"

26 10 2024

[9.30-12.40 a.m.]

Leila CHEVALLEY (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle), Existe-t-il une esthétique sadienne des émotions ?

Liza STEINER (Université de Strasbourg), L’expérience des émotions dans le théâtre sadien

Sarah DIDIER (Université de Nancy), Jouir et se disposer à jouir dans tous les temps (passé, présent, avenir) : la valse de Sade

Tilila MOUNTASSER - Mohamed Zaki LHANAOUI (University Ibn Zohr – Agadir), Le langage des passions : rhétorique et émotions dans le discours sadien

[2.30-5 p.m.]

Minh Hoang PHAM (Université Catholique de Louvain), Sade explicateur de Rousseau : la passion sexuelle comme source de la ‘contrapathie’

Franck Cyril Patrick GOMA (Université de Lille), Le libertin sadien comme surhomme nietzschéen, ou le désir de jouissance comme volonté de puissance

Giovanni LEGHISSA (Università degli Studi di Torino), L'utopia sadiana. Legge, desiderio, emancipazione