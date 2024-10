"Théorie du séminaire", reprise du séminaire de Bruno Clément (Paris Sorbonne & en ligne)

Le séminaire, qui depuis trois ans à présent, envisage les conditons de l'apparition de la pensée dans un rapport interpersonnel, et pour cela intitulé "Théorie du séminaire", a consisté ces dernières années à lire des textes où ces échanges, très divers de nature et de propos, mettent en présence un nombre indéterminé (2, 3, voire plus, voire beaucoup plus) de personnages.

Mon désir est de lire cette saison (8 séances de deux heures) des textes ne mettant en jeu que deux personnes, avec l'idée que lors de ces échanges, plus intimes, et donc sans doute plus intenses, la symétrie, disons la réciprocité, est plus facile à réaliser que lorsque le public est plus nombreux - et que disparaît même, si l'on veut bien y réfléchir, l'idée même de public.

Le séminaire est ouvert à tout le monde, sans condition. Il se déroulait jusqu'à l'an dernier sous le patronage du Collège international de philosophie, dont nous essaierons de conserver l'esprit.

Le corpus portera sur des textes de Sören Kierkegaard (principal auteur cette saison), Hannah Arendt, Martin Heidegger, Maurice Blanchot, le Père Bouhours, Denis Diderot, Michel Foucault et sans doute quelques autres.

Les séances se tiendront dans la bibliothèque du CELLF, 17 rue de la Sorbonne, escalier I, 2e étage, le mercredi de 18h à 20h; elles seront hybrides (le lien seera commuiqué avant chaque séance); pour entrer dans l'enceinte de la Sorbonne il sera nécessaire de présenter une invitation (la demander à bpe.clement@gmail.com)