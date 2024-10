Eugenio Scalfari, le pouvoir des mots (Paris)

Journée d’études à l’occasion du centenaire de la naissance d’Eugenio Scalfari (1924-2022)

Matin (9h 30-12h 30)

Introduction : Donata SCALFARI

Première partie : Le rénovateur du journalisme italien

∙ Frédéric ATTAL: Eugenio Scalfari, la matrice libérale

∙ Alessandro GIACONE: Lo scoop del secolo. Eugenio Scalfari e le inchieste dell’Espresso sugli eventi del giugno-luglio 1964

∙ Valdo SPINI: Eugenio Scalfari, tra giornalismo e politica

∙ Ezio MAURO: Vent’anni di direzione alla Repubblica

∙ Walter VELTRONI : Eugenio Scalfari e la sinistra italiana

Discussion

—

Après midi (14h 30-18h30)

Deuxième partie : Eugenio Scalfari et la France

∙ Marc SEMO: Scalfari, La Repubblica, Le Monde

∙ Bernardo VALLI: Le témoignage du correspondant de La Repubblica à Paris

∙ Bernard GUETTA : Le projet de création d’un groupe de presse européen

Discussion

—

La rencontre se conclura par une table ronde sur le journalisme entre France et Italie, réunissant quelques grands témoins et proches d’Eugenio Scalfari : Donata SCALFARI, Alberto TOSCANO, Paolo ROMANI, Anaïs Ginori et Anna-Maria MERLO POLI.