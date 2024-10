Jean-Pierre Balpe, (méta-)auteur : l’écriture infinie (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Jean-Pierre Balpe, un des premiers auteurs et théoriciens en France à s’intéresser au potentiel créatif littéraire de l’informatique mais demeurant très peu connu du grand public, travaille depuis presqu’un demi-siècle à la génération automatique de textes comme un mode de création littéraire qui interroge nos présupposés au sujet du langage, de l’écriture et de la littérature. Au cours des années, il a suivi de près l’évolution des outils et des environnements numériques, développant des générateurs de plus en plus performants d’une part, et investissant d’autre part les réseaux sociaux numériques pour non seulement publier une partie des textes poétiques et narratifs automatiquement générés, mais pour les attribuer à des êtres fictionnels, des « profils » pseudo- ou hétéronymes. La dernière version de son logiciel de génération de textes, une intelligence artificielle symbolique qui est à notre connaissance unique au monde dans son genre par son ampleur et son raffinement, est basée sur une théorie du sens, du langage et de leur rapport au monde, développée par Balpe à partir des questions soulevées par ses efforts de modélisation de l’écriture littéraire générative (Balpe 2000, 2021). Elle inclut des millions de données linguistiques accumulées depuis les années 1990, ainsi qu’une grammaire définie manuellement et perfectionnée au fur et à mesure des expérimentations.

Poète et enseignant de littérature d’abord, auteur de manuels pédagogiques et d’ouvrages théoriques sur l’enseignement de la poésie (Balpe 1974, 1980) en même temps que de recueils de poésie (Balpe 1975, 1985, 1990), Jean-Pierre Balpe découvre l’informatique à la fin des années 1970 à l’école où il enseigne et s’intéresse immédiatement à son potentiel linguistique et poétique. Il devient conseiller au Ministère de la Culture sur la transition numérique, propose un séminaire « clandestin » à l’INALCO sur la génération automatique des textes, et participe au groupe Alamo (Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs) de l’Oulipo dès sa fondation en 1981. Il quitte cependant ce groupe assez vite car il y trouve l’approche de la génération de textes limitée. En 1987, il publie Roman, un logiciel générateur de récits pour usage en classe, accompagné d’un manuel intitulé Initiation à la génération de textes en langue naturelle : exemples de programmes en Basic (Balpe 1986, Centre national de documentation pédagogique 1987). En 1985, il est responsable de la zone « Labyrinthe du langage » de l’exposition du Centre Pompidou conçue par Jean-Philippe Lyotard et Thierry Chaput, Les Immatériaux, qui a marqué l’histoire des arts de nouveaux médias avec ses réflexions sur l’enchevêtrement entre art, technologie, science et société. Il rejoint ensuite l’université et devient directeur du département Hypermédia à Paris 8 puis co-directeur du CIREN (Centre Interdisciplinaire de Recherches en Esthétiques Numériques) et de CITU (Créations Interactives Transdisciplinaires Universitaires). Tout en menant un travail théorique et pédagogique, il continue à développer ses logiciels et multiplie les projets collaboratifs, notamment avec le compositeur Jacopo Baboni-Schilingi et les poètes Joseph Guglielmi et Henri Deluy (Trois mythologies et un poète aveugle, 1997) et des artistes tels que Michel Jaffrennou (Barbe-bleue, 1998), Grégory Chatonsky (Capture, 2009), Miguel Chevalier (Herbarius 2059, 2009), et Orlan (ORLAN & ORLANoïde, 2018). A la fin des années 1990, son travail inspire également un documentaire à Hervé Nisic (Personne, 2000).

Avec l’arrivée d’Internet, Balpe investit rapidement le cyberespace en créant des fictions hypertexte (Trajectoires, La Disparition du Général Proust) et un labyrinthe de blogs où il mélange écriture « humaine » et textes générés. Il écrit également un roman d’anticipation – avec des passages automatiquement générés – interrogeant la société à venir sous l’effet des réseaux numériques (La Toile, 1999). Son site (désormais indisponible sur le web et actuellement en cours de reconstruction) s’est également déployé comme un espace en évolution constante, avec des « dédales » permettant de générer des pages d’un roman et d’autres séries potentiellement infinies, jusqu’à ses « Poèmes posthumes ». Enfin, depuis la naissance des réseaux sociaux, il explore les nouveaux espaces de communication et de création offerts par Facebook et YouTube, prolongeant son univers désormais nommé « Un Monde incertain » et poursuivant l’écriture sous des noms d’avatars proustiens détournés (Antoine Elstir, Maurice Roman…, et surtout, Rachel Charlus). Après des expérimentations avec le phototexte, Balpe s’aventure dans le montage vidéo avec des images et des voix « naturelles », d’archives et synthétiques, et même dans la composition musicale avec des outils grand public. Les générations se répondent et s’affrontent aussi désormais dans cette « œuvre » (un concept qu’il conviendra aussi d’interroger), sous forme de « combats » entre ChatGPT et le générateur de Balpe. Enfin, malgré son constat que « Le livre est tout le problème… » (Balpe 2001), on découvre également une fascination pour l’objet-livre et son histoire dans le blog Ma bibliothèque XVI, XVII et XVIIIe siècle.

Dans l’ensemble, la génération automatique de textes et l’écriture personnelle, le fictif et l’autobiographique, le poétique et le théorique, l’objet-livre et le numérique continuent à coexister et à s’enrichir. L’œuvre et la pensée de Jean-Pierre Balpe soulèvent aujourd’hui de nombreuses questions de forte actualité non seulement dans le domaine de la littérature mais plus généralement dans les rapports entre créations, réceptions, machines et publics.

Ce colloque, organisé dans le cadre d’un projet financé par la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, avec le soutien des laboratoires CEMTI, PLH et CELLAM, et Paragraphe, en partenariat avec l’Electronic Literature Lab et l’Electronic Literature Organization, propose d’encourager et de réunir pour la première fois les recherches et réflexions sur et autour de cette œuvre et cette pensée innovatrices aux périmètres fuyants et qui ne cessent d’interroger l’écriture dans tous ses états. Nous invitons des propositions de communication scientifique, ainsi que des témoignages de collègues, d’ami-e-s et de contemporain-e-s et des créations littéraires et artistiques inspirées par, ou en lien avec, l’œuvre balpienne. Les propositions et les interventions peuvent être en français ou en anglais. Le colloque sera accompagné d’une exposition autour des œuvres et des archives de Jean-Pierre Balpe et d’une soirée de lecture-performance.

Thématiques et pistes de réflexion (communications scientifiques et/ou témoignages) :

- Théories et pratiques de l’écriture littéraire : la génération automatique des textes et ses implications ; la poétique balpienne à travers les outils et les médias ; critique et passion du livre ; espaces numériques et créativité ; critique du roman et épistémologie ; style, poésie et littérarité par la génération automatique de textes ; la poésie imprimée de Balpe ; Balpe et la revue Action Poétique ; sémiotique et modélisation du sens ; enjeux esthétique, politiques et épistémologiques de la génération automatique de textes ; créativités numériques et institutions littéraires ; génération de texte, auctorialité et identité ; théorie de la lecture ; littérature et arts : collaboration, multimodalité, performance et exposition ; réseaux numériques, plateformes et standardisation ; fictions, avatars, simulacres et le rapport au réel ; univers fictionnels et interrogations métaphysiques (vie et mort, histoire et mémoire)…

- Approches diachroniques : contextes historiques, littéraires, culturels et techniques ; évolution des générateurs et des écritures génératives chez Balpe et ailleurs ; inspirations et influences littéraires, philosophiques et linguistiques…

- Didactique de la littérature : les manuels pédagogiques de Balpe et de son temps ; liens entre pratiques poétiques, théories littéraires et propositions pédagogiques ; pratiques et méthodologies de l’enseignement de la littérature numérique et des écritures hybrides ; théories de la lecture et expériences de la réception de l’oeuvre de Balpe en contexte de formation; la place de Balpe à l’université; la génération automatique des textes et l’enseignement de la langue/linguistique…

- Méthodologie de la recherche, archivistique et canonisation : approches d’une œuvre hybride ; la biographie d’auteur face à l’obsolescence technologique ; documentation ou reconstruction de logiciels obsolètes ; outils de repérage et d’analyse de sites et de blogs ; défis et solutions d’analyse de créations sur les réseaux sociaux ; l’utilité et l’insuffisance des archives numériques ; archives, patrimoine et canon littéraire à l'heure de l'instabilité, de l'obsolescence technologique et de l'éphémère…

Ce ne sont que des suggestions et nous restons ouverts à d’autres sujets et approches dans la mesure où ils sont pertinents et montrent un lien aux pratiques ou aux interrogations de Jean-Pierre Balpe.

—

Les propositions artistiques peuvent prendre la forme de création textuelle et/ou multimédia, d’installation (sous réserve de faisabilité technique) ou de performance.

Modalités de participation :



Merci d’envoyer votre proposition en anglais ou en français par le site https://balpe2025.sciencesconf.org/

Communications scientifiques :

Merci d’envoyer votre proposition de communication (20 minutes) sous forme d’un résumé d’environ 250 mots, accompagné d’une courte bio-bibliographie (150 mots)

Propositions artistiques :

L’œuvre ou la performance proposée peut être déjà existante ou une nouvelle création. Merci d’envoyer votre proposition sous forme d’une présentation ou une note d’intention de 250 mots, accompagnée d’images et/ou de liens ou autres références pertinentes, ainsi que d’une mini-biographie de 150 mots.

Précisez dans une section séparée les besoins techniques ou autres pour la présentation de votre création (équipement, espace, durée). Les performances ne doivent pas dépasser 15 minutes.

Date limite pour l’envoi des propositions : le 22 novembre 2024.

Les auteur-ice-s des propositions retenues seront notifié-e-s le 20 décembre 2024.

Le colloque aura lieu les 12 et 13 juin 2025 au Campus Condorcet de l’Université de Paris 8.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Comité d’Organisation à l’adresse litteraturenumerique01@gmail.com.

—

Comité d’organisation : Erika Fülöp et Alexandra Saemmer

Comité scientifique : Philippe Bootz, Nathalie Brillant Rannou, Erika Fülöp, Dene Grigar, Emmanuel Guez, Alexandra Saemmer, Samuel Szoniecky

—

Bibliographie indicative :

Balpe, Jean-Pierre. Les Moments de poésie à l’école élémentaire. 2 vol. Pratique pédagogique 17. Paris : A. Colin, 1974.

———. Tarap. Béthune : A. Anseeuw, 1975.

———. Lire la poésie ou une Langue dans tous ses états. Paris : A. Colin-Bourrelier, 1980.

———. Bleus. Paris : Action poétique, 1985.

———. Initiation à la génération de textes en langue naturelle : exemples de programmes en Basic. Paris: Eyrolles, 1986.

———. « La tentation de l’infini », 2013 [1989]. http://articlesdejpbalpe.blogspot.com/2013/03/la-tentation-de-linfini.html

———. Hyperdocuments : hypertextes, hypermédias. Paris : Eyrolles, 1990.

———. Le Silence. Paris : Action poétique, 1990.

———. La toile. Paris : Editions Cylibris, 1999.

———. Production de sens et informatique, 2000. https://www.canal-u.tv/chaines/utls/la-societe-informatique-vers-la-societe-de-communication-et-vers-la-societe-de-2.

———. « Le livre est tout le problème... » Document numérique 5, no 1-2 (2001): 9-15. https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2001-1-page-9.htm

———. « La vie en jeux ». Cerisy-la-Salle, 2018. https://art-et-reseaux.fr/la-vie-en-jeux/.

———. « Pour une littérature anoptique », Hybrid, n°7: Le Réseau créatif des langu.ages, 2021, https://hybrid.univ-paris8.fr/lodel/index.php?id=1419

Balpe, Jean-Pierre, et Manuela de Barros, éd. L’art a-t-il besoin du numérique ? Collection information, hypermédias et communication. Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2006.

Bonnet, Gilles, Erika Fülöp, et Gaëlle Théval. Qu’est-ce que la littéraTube ? Les ateliers de Sens public, 2023. https://ateliers.sens-public.org/qu-est-ce-que-la-litteratube/​http://ateliers.sens-public.org/qu-est-ce-que-la-litteratube/.

Bootz, Philippe, Les basiques : la littérature numérique. Leonardo/Olats, 2006, http://archive.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/basiquesLN.php.

———. « Un historique de la génération numérique de textes. », Formules, revue des littératures à contraintes, 1 juin 2013, https://univ-paris8.hal.science/hal-02093921.

Clonts, Charlène. « Transpoétique de Jean-Pierre Balpe. Vers une post-culture numérique? » Interface. Journal of European Languages and Literatures, no 10 (2019). https://doi.org/10.6667/interface.10.2019.88.

Centre national de documentation pédagogique (CNDP). Roman. Micro-savoirs. Paris : CNDP, 1987.

Funkhouser, Christopher Thompson. Prehistoric Digital Poetry: An Archaeology of Forms, 1959-1995. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2007.

Les immatériaux, Vol. 2: Album et Inventaire. Paris: Centre George Pompidou, 1985.

Magné, Bernard, et Jean-Pierre Balpe, éd. L’Imagination informatique de la Littérature. L’Imagination informatique de la Littérature. L’Imaginaire du texte. Saint-Denis: Presses universitaires de Vincennes, 1991. https://books.openedition.org/puv/1160.

Personne. Dir. Hervé Nisic. Montbéliard : Centre international de création vidéo Pierre-Schaeffer 2000.

Saemmer, Alexandra. « Écrire avec les modèles de l’esprit encodés dans les dispositifs numériques ». Sens public, 2023.

Szoniecky, Samuel, Hakim Hachour, et Nasreddine Bouhaï. « Générateur hypertextuel pour l’interprétation des médias sociaux dans une topologie sémantique ». Les cahiers du numérique 7, no 3 (2011): 93-121. https://doi.org/10.3166/LCN.7.3-4.93-121.

Szoniecky, Samuel. « Générateur de textes ». Consulté le 11 avril 2024. https://jardindesconnaissances.fr/balpien/.