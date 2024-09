Le geste chez Jean-Philippe Toussaint (Naples)

Colloque international

« Le geste chez Jean-Philippe Toussaint »

Organisé par Margareth Amatulli, Christophe Meurée et Maria Giovanna Petrillo

Villa Doria d’Angri, Université Parthenope de Naples, 10-11 octobre

—

Jeudi 10 octobre

10h : Accueil

10h15 : Mot de bienvenue du Président de l’Université Parthenope de Naples, M. Antonio Garofalo

10h30 : Margareth Amatulli (Université Carlo Bo d’Urbino), Christophe Meurée (Archives & Musée de la Littérature), Maria Giovanna Petrillo (Université Parthenope de Naples), « Introduction »

Séance d’ouverture (présidente : Valeria Sperti)

10h45 : Keynote Speaker : Brigitte Ferrato-Combe (Université Grenoble Alpes), « La Réticence : genèse des gestes et gestes de genèse »

11h15 : Discussion

11h25 : Pause

Séance 1 : « Gestes d’auteur » (présidente : Chiara Elefante)

11h40 : Franz Johansson (Sorbonne Université / ITEM), « Apparitions et replis du geste : seuils et passages entre l’œuvre et l’archive »

12h : Thea Rimini (Université de Liège) et Letizia Imola (Université de Liège / Université de Mons), « Jean-Philippe Toussaint et le geste du traducteur »

12h20 : Discussion

12h40 : Repas

Séance 2 : « Geste d’amour, amour du geste » (président : Federico Corradi)

14h : Maja Vukušić Zorica (Université de Zagreb), « Les gestes d’amour chez Gide et Toussaint »

14h20 : Frédéric Clamens-Nanni (Université Clermont Auvergne), « Dichotomie du geste féminin »

14h40 : Discussion

14h55 : Pause

Séance 3 : « Gestes implicites, gestes explicites » (présidente : Jana Altmanova)

15h10 : Marinella Termite (Université Aldo Moro de Bari), « La Réticence ou les gestes implicites »

15h30 : Madeleine Santandrea (photographe et cinéaste), « Le geste photographié »

15h50 : Discussion

16h15 : Fin de la première journée

—

Vendredi 11 octobre

Séance 4 : « La tête et les doigts » (présidente : Florence de Chalonge)

10h : Claire Olivier (Laboratoire EHIC, Université de Limoges), « Coups de tête : gestes et performances dans l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint »

10h20 : Maxime Thiry (UCLouvain), « Toussaint dactylophile : (se) montrer, mais du bout des doigts »

10h40 : Discussion

11h05 : Pause

Séance 5 : « Gestes créateurs » (présidente : Emilia Surmonte)

11h20 : Sylvie Loignon (Université de Pau et des Pays de l’Adour), « Poséidon et les Nymphes, saisie et dessaisie du geste créateur (La Disparition du paysage et L’Instant précis où Monet entre dans l’atelier) »

11h40 : Christophe Meurée (Archives & Musée de la Littérature), « L’inachèvement du geste : poétique du montage chez l’écrivain-cinéaste »

12h : Discussion

12h20 : Repas

Séance 6 : « Le geste comme fin » (présidente : Margareth Amatulli)

14h : Jimmy Poulot-Cazajous (Université de Pau et des Pays de l’Adour), « La vérité sur l’affaire de la fléchette : enquête et contre-enquête »

14h20 : Florence de Chalonge (Université de Lille), « Détruire d’un geste ? La portée de l’action destructive dans M.M.M.M. de Jean-Philippe Toussaint »

14h40 : Discussion

14h55 : Réactions de Jean-Philippe Toussaint

15h20 : Clôture du colloque.