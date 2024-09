Autour du Sommet de la francophonie (BnF Paris)

À l’occasion du Sommet international de la francophonie qui se tient en France les 4 et 5 octobre 2024, la BnF propose deux soirées autour de la littérature francophone.

La Bibliothèque nationale de France met la littérature à l’honneur dans ce qu’elle a de plus engagé et de plus actuel : comment les auteurs et les autrices francophones s’impliquent-ils dans une pensée écologique à la hauteur des enjeux de notre temps ? Comment romanciers, poètes, critiques s’attachent-ils à redéfinir notre rapport à la terre, en interrogeant la préservation du lien entre humains et non-humains et les conséquences du dérèglement climatique ?

Deux soirées permettent d’explorer successivement les origines d’une pensée écocritique dans la littérature francophone (7 octobre) et les résistances contemporaines aux hégémonies industrielles, culturelles, politiques, sociales (11 octobre).

Conviant des universitaires, des écrivaines et des écrivains de toutes les latitudes de la francophonie, cet événement est aussi l’occasion de présenter au public des documents exceptionnels, dont ceux conservés dans le fonds Senghor et le fonds Édouard Glissant, classé Trésor national et acquis par la BnF en 2016.

Ces deux soirées diffusées en direct sur notre chaîne Youtube aborderont le 7 octobre les origines de la pensée écocritique et le 11 octobre les récits de résistance écologique.