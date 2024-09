"Ana- ou kata-chronismes ? Enjeux d’une invention lexicale par Michel Deguy". Conf. de B. Gorillot (séminaire "L'écriture de la pensée", F. Noudelmann & B. Clément, en Sorbonne & en ligne)

Le séminaire a le plaisir d'acceuillir, pour sa première séance, Bénédicte GORRILLOT, qui nous fera visiter le chantier de osn prochain ouvrage "sur une invention lexicale de Michel Deguy".

La séance aura lieu le vendredi 4 octobre 2024, de 15h à 17h.

Elle sera à la fois

- virtuelle (pour nous rejoindre, activer le lien https://nyu.zoom.us/j/95013815958)

- et vive. Notre lieu de rendez-vous : Université de la Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, salle de la Bibliothèque du CEELF, escalier I, 2e étage.

Il vous faudra, pour franchir les contrôles à l'entrée de l'université, montrer l'invitation (à retirer auprès de bpe.clement@gmail.com) ainsi qu'une pièce d'identité.

Bénédicte GORRILLOT: « Ana- ou Kata-chronismes ? Enjeux d’une invention lexicale par Michel Deguy »

Dans cette intervention, je me propose de partager avec vous un aspect d’un chantier en cours : celui des réflexions théoriques introductives que je développe dans le document inédit que je suis en train de rédiger Ana et katchronismes du poème contemporain : analyse et enjeux, à travers l’exemple de Julien Blaine en Pythie aurignacienne. Je choisis en effet de porter notre attention sur l’invention lexicale proposée en 1977 par le poète-philosophe Michel Deguy, celle du katachronisme, concept dont il mobilise cependant assez tardivement les ressources pensives, surtout après 2000. Qu’apporte ce néologisme à la pensée poétique, en particulier à celle de Michel Deguy, et à la pensée en général ? Répondre à ces questions revient à interroger la naissance de ce vocable qui vient se substituer à ( ?) ou compléter ( ?) le terme proche d’anachronisme sur lequel il est ouvertement construit. Puis cela nous conduit à éclairer les enjeux de cette mise en circulation lexicale, sans passer sous silence les éventuelles difficultés de cette invention. Dans tous les cas, le but est de prolonger au-delà des textes de Michel Deguy l’utilisation d’un outil réflexif supplémentaire permettant d’affiner l’analyse du comportement polychronique des œuvres littéraires ou artistiques, notamment contemporaines.

Bénédicte Gorrillot, Maître de conférences de Classe Exceptionnelle en Poésie latine & Littérature française contemporaine à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France (Valenciennes), est notamment membre du Conseil de direction de la Revue des Sciences Humaines (Lille-Université). Elle a publié plus de cent articles et entretiens sur divers poètes du XXe et XXIe siècles, et douze livres sur la poésie française contemporaine, en collaboration avec divers collègues et poètes français ou étrangers. Dernières parutions : L’Héritage gréco-latin dans la littérature française contemporaine (Droz, 2020), La Poésie en transit : France-Brésil (Revue des sciences humaines, n°346, avril-juin 2022) ; Michel Deguy (†), Ut Musica, ut poiesis. Dialogue avec Bénédicte Gorrillot (Le Canoë, juin 2023). Une deuxième édition de Michel Deguy, noir, impair et manque (2016) est prévue en 2025 aux Éditions du Canoë. B. Gorrillot termine actuellement la rédaction de son document inédit, Ana et katchronismes du poème contemporain : analyse et enjeux, à travers l’exemple de Julien Blaine en Pythie aurignacienne, complétant le dossier d’une Habilitation à Diriger les Recherches qu’elle va soutenir début 2025 à Paris 7 (intitulé provisoire : Le Fonds gréco-latin dans les écritures poétiques de langue française depuis 1968 : un certain art d’être contemporain).

*URL : https://www.uphf.fr/larsh/membres/gorrillot_benedicte

*HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=Bénédicte+GORRILLOT