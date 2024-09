Retour sur les théories du genre littéraire: textes hybrides, brouillages de frontière et nouvelles formes cognitives (Besançon)

Retour sur les théories du genre littéraire: textes hybrides, brouillages de frontière et nouvelles formes cognitives

Organisé par Annick Louis

Université de Besançon — IUF-CRIT-ELLIAD

10-11 octobre 2024

UFR SHLS – 30-32 rue Mégevand, Besançon - Salon Préclin

Interrogé en 1933 sur le cadre d’une enquête sur le roman argentin, Jorge Luis Borges répond que le Martín Fierro, considéré comme le poème national argentin, relève de ce genre malgré le fait d’être en vers, parce que le plaisir particulier que sa lecture procure est plus proche de celui que nous avons en lisant le Quichotte que de celui apporté par Swinburne ou Verlaine. La conception de Borges met en évidence la multiplicité et le dynamisme des relations texte-genre, tout en affirmant un des principes soutenus par Jean-Marie Schaeffer dans Qu’est-ce qu’un genre littéraire ? (1989) : la généricité d’une œuvre est toujours plurielle, dans la mesure où toute œuvre littéraire est pluriaspectuelle (comme tout acte verbal en général). Les œuvres étant des objets sémiotiques complexes dans lesquels interagissent des caractéristiques de différents niveaux (pragmatique, sémantique, syntaxique), les identifications génériques font référence à différents niveaux de l'œuvre littéraire, et pour cette raison la même œuvre littéraire admet toujours plus d’une identification générique. La perspective borgésienne sur le genre rappelle également la distinction établie par Schaeffer entre généricité auctoriale et généricité lectoriale, qui permet d’intégrer le niveau de la production et de la réception dans l’étude de la généricité (1989), tout en revendiquant les droits qu’octroie la nature du plaisir de la lecture. Car si tout texte possède une généricité multiple, c’est le lecteur qui active de façon privilégiée certains aspects, au moyen d’un processus cognitif complexe (Genette 1997, Schaeffer 2020).

Ces approches permettent de considérer les identifications et classifications génériques qui surgissent au-delà des intentions de l'auteur comme des faits intégrés dans la logique pragmatique de la généricité. En conséquence, les opérations ultérieures d’attribution de la généricité ne dénaturent pas l’identité des textes mais l’enrichissent, ce que Danto appelle l’enrichissement rétroactif des créations artistiques à travers l’histoire de leur réception (1996). Si les études littéraires ont traditionnellement proposé des classifications génériques, destinés à la production ou à l’étude des œuvres, les postulats de Borges et Schaeffer permettent de considérer que ces systèmes de classement (prescriptifs, normatifs ou classificatoires) prennent pour base l’établissement de dominantes conventionnalisées qui sont soient reconnues par des institutions littéraires, soit répondent à un accord communautaire, soit proposées par les maisons d’édition et par les média, et qui sont souvent systématisées dans des manuels ou des ouvrages théoriques, faisant donc l’objet d’une transmission institutionnalisée.

Le récent développement des perspectives cognitivistes dans les sciences humaines et sociales viennent compléter ces approches théoriques. Si on prend en compte les trois niveaux d’incarnation des processus narratifs proposés par Schaeffer dans Les troubles du récit - la proto-narrativité, la narration et le récit, qui mobiliseraient le même type de compétences -, il faut situer l’art de raconter au niveau du récit, c’est-à-dire les narrations publiques dans lesquelles, au-delà du contenu du récit, l’exécution devient elle-même un enjeu central. Le récit au sens fort du terme est ainsi toujours une œuvre. Il a toujours une dimension méta-narrative ou autoréflexive, un constat validé par le fait que le domaine du récit est catégorisé en de nombreux sous-genres qui se distinguent les uns des autres précisément par des modalités constructives spécifiques cristallisées en traditions distinctes. Et ce constat est d’ailleurs autant validé par tous les récits de fiction que par la plupart des récits factuels (46-47). Néanmoins, les explorations récentes des écrivains contemporains traduisent une tendance à essayer de faire entrer dans le registre du récit, c’est-à-dire de la Littérature, ce qui relève de la proto-narrativité et de la narration, en empruntant, pour créer cet effet, des ressources et des modes narratifs venant de différents genres et traditions génériques, produisant des textes particulièrement hybrides, à propos desquels il semble difficile, voire impossible de discriminer une dominante, en termes de genre et d’appartenance à la fiction ou à la non fiction (Louis 2024). Si l’hybridité, comprise comme une généricité multiple, est une condition de toutes les œuvres littéraires, et pas seulement d’un type particulier de récits, une zone importante des littératures contemporaines repose et exploite la combinaison de différents genres, exhibant cette hybridité comme un trait spécifique ; les lecteurs sont capables de reconnaître au moins une partie des genres convoqués, alors que d’autres restent moins visibles.

Notre colloque s’oriente à la réflexion théorique sur les genres littéraires, autant dans leur dimension historique que dans leurs manifestations présentes. On s’attachera également à l’étude des questions suivantes :

· les degrés et les modalités que la multiplicité générique - ou l'hybridité - adopte dans chaque cas

· la réflexion vers la mise en relation des genres considérés comme « nationaux » avec des formes issues d’autres cultures

· le rapprochement des genres scolaires et des genres éditoriaux

· les initiatives taxonomiques et hybrides

· le rapport entre prescription et description

· l’étude de cas où la généricité lectoriale devient généricité auctoriale

· la question du dynamisme historique des genres, qui est particulièrement pertinente pour analyser les récits hybrides contemporains

· l’incidence de la traduction dans la constitution de l’identité générique des œuvres

Le colloque est organisé sur deux journées. Le 10 octobre 2024 auront lieu les conférences des spécialistes :

Tiphaine Samoyault, Jean-Marie Schaeffer, Laurence Dahan-Gaida, Ana Gallego Cuiñas, Marcelo Topuzian, Carolina Ramallo, Victoria García.

Le 11 octobre sera divisé en deux parties : le matin on assistera aux interventions des écrivains Edgardo Scott, Rodrigo Rey Rosa et Mathieu Simonet ; l’après-midi, Edgardo Scott animera un atelier d’écriture en français, espagnol et anglais pour les étudiants de l’Université. Les deux journées compteront sur la présence de Matthieu Letourneux en qualité de discutant.

Voir le détail du programme…

