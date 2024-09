La fin et le commencement. Hommage au cycle antillais de Simone et André Schwarz-Bart (en ligne)

Colloque international organisé par

Laura Cassin-Carvigan (Univ. des Antilles)

Fanny Margras (Univ. des Antilles)

Vanessa Massoni da Rocha (Univ. Federal Fluminense)

Anaïs Stampfli (Univ. de Lausanne).

Jeudi 24 octobre 2024 - 8h30 au vendredi 25 octobre 2024 - 16h30

Ce colloque international correspond au second temps d’une réflexion collective venant prolonger les riches échanges et conférences des journées d’étude de septembre 2021 à l’Université de Lausanne. Ces dernières, qui interrogeaient les sources et les traces de l’œuvredans les textes et avant-textes schwarz-bartiens, ont fait l’objet d’une publication en ligne sur Fabula. Ancré en Guadeloupe, ce colloque suit symboliquement l'itinéraire géographique emprunté par le couple d'écrivains, qui quitte la Suisse à la fin des années 1970 pour s’installer sur l’île natale de S. Schwarz-Bart.

À l’image du titre du dernier chapitre de Gouverneur de la rosée (Jacques Roumain, 1944) qui est repris comme titre d’une section de Ti-Jean l’Horizon (S. Schwarz-Bart, 1979), ce colloque international « La fin et le commencement » s’attache à explorer la richesse créative des écrivains installés sur l’île « à cyclones et à volcans » (Pluie et Vent sur Télumée Miracle, 1972, p.11), en dépit d’une disparition de la scène littéraire parisienne. La « fin » du séjour en Europe est le « commencement » d’un foisonnement d’un autre type, enrichi par un terreau d’une autre nature. Dans un prolongement de l’observation de l'œuvre schwarz-bartienne, les chercheurs observeront le renouveau que représente pour l'œuvre la traduction et la réception qui l’accompagne. La question de la collaboration littéraire, mais également de la collaboration posthume sera également étudiée, en ce qu’elle constitue un nouveau « commencement » pour le dit « cycle antillais ». Enfin, dans une perspective comparatiste, seront convoqués auteurs et autrices dont l'œuvre propose un dialogue avec les Schwarz-Bart. Cette approche rappellera l’ancrage des écrits des Schwarz-Bart dans la Caraïbe et les Amériques.

L’esquisse du contour des univers historiques, philosophiques, politiques, religieux, linguistiques et littéraires d’une des œuvres les plus emblématiques du XXe siècle sera ainsi poursuivie.

Entrée libre et retransmission de l’évènement en ligne via Zoom.

Inscription par mail auprès de anais.stampfli@unil.ch.

Programme :

Horaires indiqués selon le fuseau GMT-4, heure de Guadeloupe

JEUDI 24 OCTOBRE

8h30 : Mot de la Présidence de l’Université des Antilles

Introduction des Co-organisatrices

8h45-9h45: Conférence inaugurale de Roger Toumson Pr. Université des Antilles (Guadeloupe)

Pause-café 9h45-10h

10h-12h45 - Dans la genèse du “cycle antillais”

« Brouillons sonores » et l’écriture en cycles de mémoire d’André Schwarz-Bart

– Keren Mock, Chargée de cours, Sciences Po Paris et Université Paris Cité (France)

« Une question de reflet » : Naissance des images dans le cycle antillais

– Catherine Rovera, Maîtresse de conférences en langue et littérature anglaise à l’Université Paris- Dauphine (France)

Lire depuis la fin / lire depuis les commencements. À propos d’Un plat de porc aux bananes vertes – Éléonore Devevey, Maître-assistante à l’Université de Genève (Suisse).

11h30-11h45 Pause-café

Une histoire sans fin : pourquoi il était impossible de terminer Kaddish.

– Jérôme Villeminoz, Archiviste-paléographe et conservateur en chef au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France (France)

La structure et les thèmes du roman Kaddish (Inachevé ou détruit), d’après les plans et les notes de travail retrouvés à Goyave

– Francine Kaufmann, Pr. Université Bar Ilan (Israël)

Pause déjeuner 12h45-14h

14h-16h - Questionnements génériques et narratifs

Le « cycle antillais » est-il un cercle sans commencement ni fin ?

– Éric Benoit, Professeur de littérature française des XIXe et XXe siècles à l’Université Bordeaux Montaigne (France)

Un ultime volume du Cycle antillais ?

– Charles Scheel, Professeur de littérature américaine, Université des Antilles (Martinique)

« Il suffit de quatre mains, deux stylos et une seule âme ». Collaboration littéraire et régime sacral au sein du couple Schwarz-Bart

– Esther Demoulin, Access ERC, Alithila/Université de Lille (France)

Le réel merveilleux : un chemin vers l’identité dans Pluie et vent sur Télumée Miracle

– Mariella Aïta, Professeure-chercheuse au département de langues de l’Université Simón Bolívar (Venezuela)

Soirée culturelle à la Souvenance, Résidence artistique, à Goyave

Performances musicales et théâtrales inédites autour de l’œuvre du couple Schwarz-Bart

VENDREDI 24 OCTOBRE

9h-10h30 - Transmédialité : Adaptations scéniques et graphiques

Ton beau capitaine et l’histoire du théâtre caribéen

– Axel Artheron, Maître de conférences en études théâtrales comparées dans la Caraïbe, Université des Antilles (Martinique)

Ti Jean l’Horizon de Simone Schwarz-Bart, Du roman à la BD, l’art de la transposition de Roland Monpierre

– Esther Eloidin, Nouvelliste, romancière et docteure en anthropo-musicologie, Université des Antilles (Martinique)

L'Écriture à quatre mains, revue à travers le dialogisme avec la peinture

– Mariella Aïta, Professeure-chercheuse au département de langues de l’Université Simón Bolívar (Venezuela) et Kathleen Gyssels Professeure comparatiste des littératures de la diaspora noire et juive à l’Université d’Anvers (Belgique)

10h30-10h45 - Pause-café

10h45-11h45 - Portée internationale : traductions de l’œuvre Schwarz-Bart

Une réception possible des œuvres de Simone et André Schwarz-Bart au Japon :la sensibilité du haïku

– Makiko Nakazato, Professeure en langue et littérature françaises à l’Université Iwate de Morioka (Japon)

Contextes et perspectives des (re)traductions de Simone Schwarz-Bart au Brésil

– Vanessa Massoni da Rocha, Professeure de Littératures francophones à l'Institut de Lettres de l'Universidade Federal Fluminense (Brésil)

11h45-14h - Pause déjeuner

14h-16h - Portée politique et réflexive de l’œuvre

Simone et André Schwarz-Bart, vers une éthique décoloniale – Elise Finielz, Lectrice, Université de Cornell (États-Unis)

Du pouvoir empathique de la littérature. L’examen des violences faites aux femmes dans Pluie et vent sur Télumée Miracle : Vers une renégociation des rapports de pouvoir.

– Laura Carvigan-Cassin, Maîtresse de conférences en littératures françaises et francophones, Université des Antilles (Guadeloupe)

La scolarisation des œuvres des Schwarz-Bart

– Marlene Boudhau, Maîtresse de conférences en Sciences de l’éducation, Université des Antilles (Guadeloupe)

Juif et Noir : la perspective de Frantz Fanon

– Jean Khalfa, Professeur d’histoire de la pensée et d’études françaises, Trinity College, Cambridge (Grande-Bretagne).

16-16h30 – Pause

16h30 : Table ronde sur la portée politique de l’œuvre Schwarz-Bart.