Séminaire pour un chantier littéraire autour de l'œuvre de Monique Wittig (en ligne)

À compter d'octobre, débute le séminaire pour un chantier littéraire, organisé au sein de l'IRHIM par Yannick Chevalier (Lyon 2, IRHIM), Aurore Turbiau (Unil, CIEL), Claire Pollet (chercheuse indépendante) et soutenu par l'association des Ami·es de Monique Wittig.



Le séminaire, ouvert à tout public, est principalement destiné à accompagner et fédérer les différents travaux de recherche et de traduction qui sont actuellement en cours sur et autour de l'œuvre de Monique Wittig.



Le séminaire se tiendra en ligne un lundi par mois ; il est organisé selon le principe d'un roulement entre conférences, ateliers de traduction et ateliers travaux en cours.

Les ateliers traduction sont destinés à être des espaces d'échanges pour les personnes qui traduisent actuellement Wittig dans une langue étrangère : les discussions permettent ainsi d'éclaircir la structure syntaxique et poétique des textes, d'élucider leurs sources et références parfois allusives, de confronter les langues pour imaginer des solutions de traduction.

Les ateliers travaux en cours constituent un laboratoire d'idées et d'accompagnement pour les recherches wittigiennes ; ils sont notamment ouverts aux personnes qui débutent dans la recherche wittigienne (doctorant·es, masterant·es et autres) et qui sentent le besoin de tester leurs analyses, de trouver des ressources, des publics avec lesquels partager des propositions.

Lien de connexion permanent : https://visio.univ-lyon2.fr/yan-s9u-pcp-oqb

Agenda :

14 octobre : atelier traduction

18 novembre : atelier travaux en cours

16 décembre : conférence d' Annabel Kim et de Lynne Huffner , à propos de la traduction en anglais du Chantier littéraire

10 février : atelier travaux en cours

10 mars : conférence de Rachel Boyer

14 avril : atelier traduction

12 mai : atelier travaux en cours

16 juin : conférence de Sandra Daroczi : "Wittig enseignante / Wittig enseignée"

Le programme des ateliers restera ouvert au long de l'année : les personnes intéressées sont invitées à nous contacter pour nous expliquer en deux mots les raisons de leur intérêt pour le séminaire ; nous créerons ainsi une liste de diffusion qui permettra de préparer les séances. Mail : etudeswittig@gmail.com.