Beaumarchais et les Amériques Réseaux d’affaires, réseaux politiques, réseaux culturels, une archive à explorer (Columbia Univ., New York)

24 octobre | 9h00 – 26 octobre | 18h00

À partir de 1775, l'attention de Beaumarchais, homme politique, homme d'affaires animé par le goût de l'entreprise et par des valeurs philosophiques, se tourne vers l'Amérique. Il va dès lors organiser, avec la protection occulte de la monarchie française, le soutien matériel et technique aux Insurgés : armes, matériel de guerre et officiers transitent ainsi par les navires qu'il affrète à destination des colonies.

Une vaste correspondance, encore largement inédite, permet de suivre les démarches, les tractations, les engagements de Beaumarchais au service de cette cause.

Cette rencontre vise à présenter le chantier et les matériaux dispersés entre l’Europe et les États-Unis, dans le cadre du nouveau projet d’inventaire et d’édition des papiers et de la correspondance de Beaumarchais (@rchibeau, Archives numériques de la correspondance et des papiers de Beaumarchais, ANR 2024 2029) et à faire le point sur les recherches en cours autour de cette archive capitale pour l'histoire transatlantique.