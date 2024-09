Séminaire général de critique génétique 2024-2025, ITEM (ENS, Paris)

Séminaire général de critique génétique 2024-2025

ITEM - Institut des textes et manuscrits modernes

Créé il y a plus d’une trentaine d’années à l’École normale supérieure, le séminaire général de critique génétique anime la réflexion théorique collective menée au sein de l’ITEM et au-delà, sur les processus de création en lettres, arts et sciences dans la période moderne et contemporaine. Conçu comme un moment d’échanges et de dialogue entre chercheurs, étudiants et collègues invités venant de France ou de l’étranger, le séminaire présente les résultats marquants obtenus dans ce domaine, les travaux en cours sur les manuscrits et les dossiers de genèse des œuvres, ainsi que les enjeux actuels de la recherche en critique génétique.

Les avancées en critique génétique sont notamment rythmées par la publication de la revue Genesis. Revue internationale de critique génétique qui paraît deux fois par an. La parution de chaque numéro donnera lieu, au sein du séminaire, à une présentation de l’enjeu théorique qui l’a porté.

Nous souhaitons que ce séminaire général ouvert à tout chercheur, à tout amoureux des manuscrits, à tout penseur des archives et de la genèse d’une œuvre offre un moyen d’approfondir et d’enrichir les travaux patients, menés au jour le jour dans notre laboratoire.

Le séminaire est validable pour les élèves en master à l’École Normale Supérieure

Un mardi par mois, de 17h à 19h (sauf exception et, le cas échéant, indication contraire).

Responsables : Nathalie Ferrand, Franz Johansson et Nadia Podzemskaia

Conférences :

01/10/2024 — Benedetta Zaccarello (ITEM, CNRS/ENS) : « Transferts culturels et critique génétique en contexte indien : remarques sur les manuscrits et archives d’Aurobindo Ghose », ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Émile Borel (U203), (17h-19h00).

05/11/2024 — Patrick Hersant (ITEM/Université Paris 8) et Leonid Livak (Université de Toronto) : « Traductions, réflexions, correspondance : Ludmila Savitzky à la lumière de l’archive » , ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Émile Borel (U203), (17h-19h00).

10/12/2024 — Christophe Imperiali : présentation du n° 58 de Genesis « On a touché au vers », ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Émile Borel (U203), (17h-19h00).

23/01/2025 — Georges Rousse (artiste plasticien) : « Terrain de jeux… », ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes (14h-16h00) .

11/02/2025 — Fatiha Idmhand : « Manuscrits de Pablo Picasso », ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes (17h-19h00).

18/03/2025 — Céline Grenaud-Tostain et Olivier Lumbroso : présentation du n° 59 de Genesis « Scénario », ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes (17h-19h00).

01/04/2025 — Rencontre avec Silvia Baron Supervielle, écrivaine, traductrice, autotraductrice, animée par Stavroula Katsiki (Université Paris 8, TransCrit / ITEM), ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Dussane (17h-19h00).

13/05/2025 — Martha Cecilia Bustamante et Emmylou Haffner : présentation du n° 60 de Genesis « Sciences exactes », avec la participation de Christophe Eckes, Nicolas Michel et David Waszek, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes (17h-19h00).